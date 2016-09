Visite du ministre de la Défense et des Anciens Combattants à Mopti : A L’ÉCOUTE DES TROUPES

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Abdoulaye Idrissa Maïga, à la tête d’une importante délégation, vient d’effectuer une visite de cinq jours (23-26 septembre) dans la Région de Mopti .

Deux semaines seulement après sa prise de fonction, M. Maïga est allé au contact de nos Forces qui font l’objet d’intenses sollicitations sur le terrain. Pour le nouveau ministre de la Défense, cette visite dans la zone de défense N°6 avait un double objectif : d’abord se rassurer des bonnes conditions de vie et de travail des troupes basées au centre du pays, ensuite rassurer la nation sur les capacités opérationnelles desdites troupes évoluant sur le territoire de la 5ème Région administrative du Mali. C’est dans la matinée de vendredi 23 septembre que le gouverneur de la Région de Mopti, le Colonel Sidiki Samaké a accueilli, à l’aéroport international Mopti Ambodedjo, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants qui a ensuite passé en revue les troupes. Après ce cérémonial, la délégation ministérielle s’est rendue au camp militaire Hamadoun dit Ballobo Barry de Sévaré, où le ministre Maïga a sacrifié au rituel du dépôt de gerbe de fleurs devant le monument dédié aux soldats maliens et étrangers morts pour la libération des villes de Konna et de Diabaly.

Dans l’après midi et dans le même camp, Abdoulaye Idrissa Maïga a eu un briefing et un entretien avec, respectivement, les autorités militaires et l’ensemble des troupes. Si l’entrevue avec la hiérarchie militaire s’est tenue à huis clos, la rencontre avec les troupes a donné lieu à des échanges forts intéressants. Pendant cette séquence interactive, les interventions des militaires ont porté principalement sur des problèmes relatifs à la construction d’écoles dans les camps, aux critères d’avancement en grade ainsi qu’aux questions diverses. A toutes les préoccupations exposées, des éléments de réponse ont été apportés par la hiérarchie, notamment par le Général Didier Dakuo, Chef d’Etat major général des Armées, le colonel Daoud Aly Mohammedine, Commandant de la Zone de Défense N°6.

Le samedi 24 septembre, à bord de l’hélicoptère de la MINUSMA, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s’est rendu à Hombori pour visiter les installations du Centre de mise en condition opérationnel (CMCO). Sur place, il a eu également des entretiens avec la hiérarchie et les troupes. Auparavant, il avait rencontré le chef de village de Hombori qui lui a assuré le concours de la population face à la recrudescence des attaques dont les auteurs se servent très souvent de motos. « Il n’y a pas de djihadistes chez nous, mais des petits bandits complices de nos agresseurs. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour les démasquer. C’est à nous de les dénoncer», a souligné Nouhoum Ousmane Maïga.

La dernière étape de la visite ministérielle a concerné la localité de Douentza située à 184 km de Sévaré et où se trouve déployé le Groupe tactique interarmes, GTIA ‘’Waraba’’. Comme à Sévaré et à Hombori, il y a eu des échanges avec les officiers et les hommes de rang. Abdoulaye Idrissa Maïga a, par la suite, adressé les encouragements du président de la République, Chef Suprême des Armées, aux hommes de troupes. Avant de partager un repas de cohésion avec eux.

A l’issue de la visite, le ministre de la Défense et des anciens Combattants reconnaît avoir beaucoup appris. Le ministre avoue, par ailleurs, retourner à Bamako avec un grand réconfort moral. Il s’est dit plus que jamais déterminé à travailler à faire avancer la cause nationale mais aussi à faire face aux difficultés portées à sa connaissance.

« Je suis bien satisfait d’avoir choisi d’abord le Centre, la région de Mopti afin d’être plus près de nos soldats qui ont, avec enthousiasme et bon moral, accepté de poursuivre cette mission. Bravo à l’armée », a clamé le ministre. Et d’ajouter que les actions de sécurisation vont se poursuivre au quotidien malgré la difficulté liée à l’immensité de la superficie du territoire.

Abdoulaye Idrissa Maïga a également salué l’indispensable collaboration entre Forces de défense et de sécurité et la société civile pour faire face aux défis sécuritaires. «J’ai aussi l’obligation de rappeler que partout où j’ai été, alors que ce n’était pas prévu, les villageois, les chefs de village, les conseillers de village sont venus à notre rencontre. C’était pour dire qu’il faut cette communion entre l’armée et le reste de la société, parce que l’armée fait partie de la société », s’est réjoui le chef du département de la Défense.

M. SIDIBÉ