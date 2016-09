Visa français : LES CONDITIONS RESTENT LES MEMES

L’ambassadeur français, Gilles Huberson, assure que la France n’a aucune raison de refuser son visa aux demandeurs maliens. Quitte à ces derniers de remplir les conditions de formalité obligatoires. Le diplomate français a fait cette mise au point au cours d’une conférence de presse, tenue mardi, dans sa résidence. Gilles Huberson a précisé que son pays n’a pas durci les conditions d’obtention du visa et que celles-ci restent les mêmes. En effet, ces derniers temps, beaucoup de Maliens se plaignent d’avoir été privés de visa par le consulat de France. Des personnalités politiques comme le député Oumar Mariko et l’ancien ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, se plaignent depuis quelque temps d’avoir privées du précieux sésame qui ouvre les portes de la France aux étrangers.

Bamako : DES TRAVAUX DE DALLAGE EN COURS

Notre capitale se prépare activement pour accueillir le sommet Afrique-France en janvier 2017. Les autorités ont initié des travaux de dallage en plusieurs endroits de la ville afin de la rendre plus coquette. Au niveau du Square Patrice Lumumba où les cortèges des délégations étrangères passeront pour regagner Sofitel Laïco hôtel, les travaux de dallage battent leur plein en ce moment. En attendant la finition du chantier, on commence déjà à admirer la qualité du matériel posé. Au-delà du dallage des passages piéton, les autorités doivent également songer à entretenir les voies. En effet, la circulation est difficile en plusieurs endroits à cause des eaux stagnantes dans des nids de poule.

Koulikoro : LA FETE ENDEUILLEE

Un mort et 18 blessés, c’est le bilan des accidents de la circulation survenus à Koulikoro le jour de la fête de Tabaski, selon le rapport de la direction régionale de la protection civile. L’information a été rapportée par Studio Tamani. Cependant, le rapport de la direction régionale de la protection civile précise que le taux d’accident cette année dans la capitale du Méguetan est nettement inférieur à celui de l’année dernière et à celui de la fête de Ramadan.

Rassemblés par M. KEITA