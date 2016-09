Vente promotionnelle de moutons : L’OPERATION TABASKI FIDELE AU RENDEZ-VOUS

Dans le cadre de la 8è édition de l’initiative baptisée « Opération Tabaski », et organisée par la Direction nationale des productions industrielles et animales (DNPIA), le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Nango Dembélé, a visité lundi après-midi quelques marchés à bétail de Bamako. Le ministre entendait ainsi constater le bon déroulement de l’opération dans la capitale. Il était accompagné pour la circonstance par le patron de la DNPIA, Amadou Dembélé.

La délégation s’est rendue en premier lieu, sur le terrain municipal de l’Hippodrome I en Commune II du District. Le ministre a brièvement échangé avec les éleveurs-marchands qui ont assuré qu’ils évoluent dans un environnement jusque-là acceptable. Nango Dembélé les a encouragés à respecter les prix fixés pour les moutons dans le cadre de l’opération.

La délégation ministérielle s’est ensuite transportée sur le marché de Djélibougou, le deuxième site retenu pour l’opération à Bamako. La visite était guidée par Bagnamé Coulibaly, le président de la coopérative qui gère ce marché.

Parmi les difficultés évoquées par les éleveurs ici, on notera la faible affluence des acheteurs alors que l’offre est abondante alors que les prix sont abordables. « Cette année, nos marchés sont bien fournis, grâce au bon état des pâturages et une politique d’exportation intelligente adoptée par le gouvernement », a déclaré M. Coulibaly.

Nango Dembélé a rappelé que l’objectif de l’opération qui se déroule cette année sur 4 sites à Bamako, dans les communes II, IV, V et VI, est de permettre à nos compatriotes d’avoirs leurs moutons de Tabaski à des prix compatibles avec leurs bourses.

La 8è édition de l’opération a pris une dimension nationale puis qu’elle est étendue à toutes les capitales régionales à l’exception de Kidal, Ménaka et Taoudénit. Le prix des moutons varie entre 40 000 et 120 000 Fcfa. Les moutons sont classés en 3 catégories. Ceux marqués à la couleur verte, constituent le premier choix. Ils sont vendus dans une fourchette de 100 000 à 120 000 Fcfa. Le second choix porte la couleur jaune. Ici, les prix varie entre 60 000 et 100 000 Fcfa. Le 3è choix est marqué au rouge. Ces moutons sont proposés dans une fourchette de prix allant de 40 000 Fcfa et 60 000 Fcfa.

C. A. DIA