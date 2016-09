Transfert : MOMO SISSOKO A L’ESSAI A WEST BROMWICH

Momo Sissoko est toujours sans club depuis son départ du Shanghai Shenhua (Chine). Un temps annoncé à Nancy puis à Montpellier et après avoir fait des avances à l´Olympique de Marseille, le milieu de terrain pourrait se relancer en Angleterre où il est à l’essai actuellement. Sa prestation sur le terrain lors d’un match amical avec West Bromwich Albion, où le Franco-Malien aurait impressionné selon Sky Sports, aurait incité Tony Pulis, entraîneur des Baggies, à autoriser Momo Sissoko à continuer de s’entraîner avec le club. Momo Sissoko espère ainsi décrocher un contrat pouvant relancer sa carrière sportive.

On s’en souvient, en août, le joueur était tout proche de s’engager avec Montpellier mais n’est finalement pas parvenu à s’entendre avec les dirigeants Héraultais, notamment au niveau du salaire qui lui était proposé. Âgé aujourd’hui de 31 ans, Momo Sissoko s’était égalemnt entraîné avec Nancy cet été, avant de décider d’attendre qu’une offre plus alléchante lui soit soumise. S’il parvient à décrocher un contrat avec West Bromwich, Mohamed Lamine Sissoko (c’est son vrai nom) retrouvera la Premier league, huit ans son départ de Liverpool. «Je me sens bien. Je suis vraiment heureux d’avoir joué pendant 60 minutes, je suis confiant pour la suite. Je serais ici toute la semaine pour poursuivre mon essai. Je serais content d’évoluer dans le meilleur championnat du monde», a confié le Franco-Malien après sa première séance d’entraînement avec West Bromwich où a déjà évolué un autre Malien. Sékou Berthé, puisqu’il s’agit de lui, a porté les couleurs du club anglais de 2003 à 2006.