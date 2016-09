Transfert : CHELSEA RÊVE DE GRIEZMANN

Antoine Griezmann a beau clamer sa fidélité à l’Atletico depuis plusieurs mois, il continue de susciter l’intérêt de quelques grands clubs européens. En Angleterre, Manchester United et surtout Chelsea l’auraient dans leur viseur. A en croire le quotidien britannique The Telegraph, les responsables du club londonien sont même prêts à fructifier cet intérêt dès la prochaine intersaison. La clause libératoire de Griezmann chez les Matelassiers s’élève à 100M€ (environ 66 milliards de Fcfa).

Une sacrée somme mais qui ne semble pas être un frein pour les Blues. Après avoir manqué de mettre la main sur Romelu Lukaku et Alvaro Morata cet été, et vu que Diego Costa a des envies d’ailleurs, le club londonien est disposé à faire un gros effort pour attirer l’international tricolore dans ses rangs. L’argent n’étant pas un problème, il restera « seulement » à convaincre le joueur à relever ce challenge.

—

Espagne : La Fifa confirme l’interdiction de recrutement pour l’Atlético et le Réal Madrid

La Fifa a rejeté hier les appels du Real Madrid et de l’Atletico Madrid et confirmé que les deux clubs espagnols n’auraient pas le droit de recruter de nouveaux joueurs lors des deux prochains marchés des transferts de janvier et août 2017.

Mis en cause pour des transferts de joueurs mineurs, le Real et l’Atlético ont vu leurs appels rejetés par la FIFA. Leur interdiction de recrutement jusqu’en janvier 2018 tient donc toujours et les deux clubs devront faire appel auprès du TAS s’ils souhaitent échapper à cette sentence. Après le Barça en 2015, le Real Madrid et L’Atlético Madrid vont, à leur tour, être privés de recrutement pendant deux marchés des transferts. Soit jusqu’en 2018. L’institution sportive a ainsi confirmé la sanction qui leur avait été infligée en première instance.

Il leur a été reproché d’avoir recruté des joueurs étrangers mineurs. Les deux clubs madrilènes avaient été sanctionnés le 14 janvier dernier d’une interdiction de recruter pendant deux mercatos successifs pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs, à l’instar du FC Barcelone, sanctionné en 2014.