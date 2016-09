Théâtre : L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION ENTRE EN SCENE

L’Accord pour la paix et la réconciliation est désormais traduit en pièce de théâtre. Cette initiative est saluée dans la mesure où le théâtre constitue un médium extrêmement important dans la diffusion de ce genre de message. Tenter d’expliquer cet important texte pour l’avenir de notre pays, c’est ce que tente de faire la compagnie Act Sept pour la promotion du théâtre de sensibilisation, le ministère de la Réconciliation nationale et le service de la coopération allemande (GIZ).

La pièce de théâtre est intitulée « La Lumière », un regard sur l’Accord pour la paix et la réconciliation. Son avant-première a eu lieu, lundi dernier, à l’amphithéâtre de la Bibliothèque nationale. Comme il est de coutume, les avant-premières permettent aux créateurs et autres artistes de présenter l’œuvre en chantier à un public restreint trié sur le volet afin de recueillir les critiques et suggestions. Ce qui devrait permettre à l’auteur d’améliorer l’œuvre.

Act Sept prend le prétexte d’un bus de transport pour réaliser sa fiction. C’est un échantillon assez représentatif de la population malienne, à travers sept comédiens, qui se retrouve à la gare routière d’une compagnie de transport nommée « Accord= bus ». Certains veulent partir avec ce bus, d’autres non. Deux individus, déjà convaincus de la capacité du bus, entreprennent d’en faire autant avec les autres, en les amenant à accepter d’utiliser le même moyen de transport. Ce qui leur donne l’occasion d’expliquer aux plus réticents ce qu’est l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Les sceptiques estiment qu’il s’agit « d’un nième accord avec ces rebelles » et que ce n’est donc pas sûr que ce soit la bonne méthode. Un véritable débat s’engage au sein de ce groupe hétéroclite. Ceux qui pensent que l’Accord = bus est un moyen sûr pour arriver à bon port usent de nombreux éléments de notre culture, comme les anecdotes, les récits et même des messages de paix du célèbre écrivain Amadou Hampaté Ba sur la guerre des margouillats, pour dire que mieux vaut un mauvais accord que pas d’accord du tout.

Puis, il y a un couple, nouvellement réconcilié à la suite d’une séparation, qui décide d’emprunter le bus. La leçon ? Il faut éviter de fermer les yeux sur une guerre dont vous êtes témoins. En effet, vous risquez de subir les conséquences de l’affrontement.

Cette pièce de sensibilisation est pleine d’humour et de scènes cocasses qui ne laissent pas indifférent. Bien au contraire, elle est à la fois simple, attrayante, amusante et surtout instructive. De nombreux points de l’Accord pour la paix et la réconciliation y sont traduits avec des mots simples, parfois dans nos langues nationales. Ce qui le rend accessible au maximum d’amateurs d’art dramatique.

Quant au jeu des acteurs, il est certes perfectible, mais bien à propos, car les mouvements sont bien coordonnés, les gestes assez mesurés et la diction maîtrisée. Après quelques réglages suggérés par les spectateurs, Act Sept et ses comédiens entreprendront une tournée nationale qui leur permettra de faire voir cette œuvre dans les régions. Avec leurs partenaires, ils espèrent contribuer, ainsi, à faire comprendre l’Accord.

Y. DOUMBIA