Tennis, US Open : ANDY MURRAY TOMBE DE TRES HAUT

L’homme fort de l’été a cédé. Un Murray fissuré. Sacré coup d’arrêt pour l’Écossais de 29 ans, dans la forme de sa vie, qui restait sur une série de sept finales, ainsi que sur 27 victoires pour une petite défaite depuis juin. Il était le favori de cet US Open, mais il a cédé mentalement mercredi face à Kei Nishikori. Malgré cet échec Andy Murray a préféré positiver, se raccrochant à son été été prolifique (victoires à Wimbledon et titre olympique) : «Si quelqu’un m’avait dit cela en juin, j’aurais signé tout de suite. Je ne suis pas déçu d’une certaine façon, j’aurais bien sûr préféré gagner (le quart de finale), mais je suis content de mes matches. J’aurais aimé aller plus loin, mais ce n’était pas possible. Je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli ces derniers mois».

Le double champion olympique avait pourtant parfaitement entamé son quart de finale, face à un adversaire contre lequel il ne s’était incliné qu’à une seule reprise en huit précédents duels. Murray menait ainsi 6-1, 3-2 (break) après une heure de jeu face à un Japonais hors du coup (14 fautes directes dans le premier set). «J’étais bien parti, je menais un set à zéro, j’avais fait le break dans le deuxième set, j’ai eu mes chances, j’aurais pu gagner ce match, c’est clair. Je n’ai pas l’impression d’avoir flanché, j’ai donné le meilleur de moi-même». «Je n’ai pas très bien débuté avec le 6-1 du premier set, ça a été rapide, glisse Nishikori. J’ai commis trop de fautes directes. C’était vraiment mes erreurs qui m’ont coûté cette première manche».

À 3-3 (débreak blanc), 40-30 sur l’engagement du 7e mondial, la pluie a interrompu la rencontre. Et le toit du Central de Flushing s’est fermé. Le temps qu’il se ferme (un petit quart d’heure), le Nippon a fait le point avec son entraineur Michael Chang. Une pause salvatrice pour le numéro 7 mondial : «On a discuté avec mes entraîneurs pendant la coupure causée par la pluie et on a testé quelques changements qui ont marché. J’ai retrouvé du rythme. Il y a eu beaucoup de breaks dans le match et j’ai essayé de rester calme malgré tous ces hauts et ces bas». Nishikori s’est réglé et Murray a perdu le fil. Offrant le deuxième set à son adversaire (4-6), le Britannique a pourtant repris les commandes du match en s’adjugeant le troisième set (6-4). Mais sa fébrilité est restée évidente. Alors qu’il bénéficiait d’une balle de break dans le troisième jeu de la quatrième manche, l’arbitre, après un bruit dans le stade, a décidé d’interrompre le jeu en plein échange, alors que Murray avait réussi un revers long de ligne gagnant. Après cet incident, Nishikori a enchainé sept jeux (6-1, 2-0 dans le cinquième set) face à un Murray plus agacé que jamais. Le Britannique a recollé dans la cinquième manche avant de céder à nouveau son service dans le onzième jeu. Nishikori n’a pas tremblé pour conclure (7-5) un combat long de quatre heures.

Murray va s’offrir quelques jours de repos avant de participer à la demi-finale de la Coupe Davis entre la Grande-Bretagne, tenante du titre, et l’Argentine à Glasgow du 16 au 18 septembre. «J’ai vraiment besoin de quelques jours de repos, car ce match nécessitera beaucoup d’énergie». Depuis son titre en 2012, son premier en Grand Chelem, l’Écossais n’a plus dépassé les quarts de finale à New York. La grosse Pomme inspire en revanche Nishikori. Le médaillé de bronze à Rio retrouve le dernier carré d’un Grand Chelem deux ans après sa finale perdue à l’US Open face à Marin Cilic. Le Japonais de 26 ans affrontera vendredi, en demi-finale, Juan Martin Del Potro ou Stan Wawrinka.