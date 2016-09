Tennis : Angelique KERBER, NOUVELLE NUMERO UN MONDIALE

La toute nouvelle numéro 1 mondiale, l’Allemande Angelique Kerber, a brillamment fêté cet exploit, en remportant la finale du tournoi féminin à Flushing Meadows. La Brêmoise est venue à bout de la Tchèque Karolina Pliskova (6-3, 4-6, 6-4), pourtant tombeuse de Serena Williams en demi-finales. Parcours quasi-parfait pour Kerber, même si elle a concédé une manche, la première au cours de cet US Open. Après sa victoire à Melbourne en début d’année, c’est le second tournoi du Grand Chelem que l’héritière de Steffi Graf remporte en 2016. Kerber a brisé en 2 h 07 min le rêve de Pliskova qui disputait à 24 ans sa première finale d’un tournoi majeur. La Tchèque a très mal débuté la rencontre: fébrile (17 fautes directes en première manche pour un total de 47) et privée de premières balles de service, elle a ainsi été « breakée » dès le premier jeu du premier set et n’a pas pu inverser la tendance. Dans le deuxième set, Pliskova, 11e mondiale, a retrouvé son service et pris l’ascendant pour mener 4-3, puis 5-4, avant de concrétiser sur sa première balle de set. Revenue à une manche partout, elle semblait avoir résolument pris l’ascendant: elle prenait rapidement le service de son adversaire, débordée par sa puissance et au bord de la rupture dans l’étouffante chaleur de New York, mais Kerber revenait aussitôt à sa hauteur (3-3). C’est la Tchèque, tombeuse en demi-finale de Serena Williams, qui craquait la première avec quatre erreurs grossières sur son service pour concéder la défaite.

Basket-ball : NBA, les coaches veulent changer le règlement

Tous les coaches NBA se sont réunis à Chicago la semaine dernière afin de préparer la saison 2016-2017. Ils ont abordé les changements de règlement à venir, à commencer par le durcissement des sanctions contre le «Hack-a», tout en évoquant leurs propositions pour les futures saisons.Il ne faudra pas s’étonner si pendant la saison NBA 2016-2017 vous n’assistez pas à un concours de lancers-francs ratés entre Andre Drummond, DeAndre Jordan et Dwight Howard. Lassée de voir les rencontres s’éterniser en raison du «Hack-a» pratiqué par les équipes qui visent les joueurs les moins adroits sur la ligne de réparation, la NBA a modifié son règlement en la matière. Jusque-là, toute équipe sanctionnée d’une faute volontaire dans les deux dernières minutes du quatrième quart voyait son adversaire bénéficier d’un lancer et de la possession en prime. À partir de cette saison, les deux dernières minutes de chaque quart-temps seront concernées.Cette évolution imposée par la NBA ne plaît pas vraiment à une majorité de coaches, qui l’ont fait savoir à l’occasion de leur réunion annuelle à Chicago la semaine dernière. «Je ne sais pas pourquoi il fallait changer la règle du « Hack-a-Shaq », a livré Alvin Gentry, entraîneur des New Orleans Pelicans. Si vous avez un gars en face qui ne sait pas tirer de lancers-francs, alors ses adversaires optent pour le choix stratégique d’en profiter. Ce serait comme dire « LeBron James peut jouer posté seulement six ou dix fois par match ». Je ne pense pas que vous pouvez limiter ce que les coaches peuvent mettre en oeuvre stratégiquement.» Porte-parole des entraîneurs les plus mécontents de cette décision, Gentry a tenté de résumer le débat en une question : «Pourquoi ont-ils changé une règle en se basant sur trois joueurs ?» La tactique qui tue le jeuComment peut-on être nul aux lancers-francsLes coaches veulent gagner du tempsInterrogés sur les autres changements qu’ils aimeraient voir appliqués sur le terrain, les entraîneurs se sont largement inspirés du règlement du basket international (FIBA), qui a bénéficié d’une belle exposition aux Jeux Olympiques de Rio. Tous souhaitent notamment voir le rythme des matches s’accélérer. Ainsi, Steve Clifford (Charlotte Hornets) aimerait ne pas avoir à prendre de temps mort pour remonter le ballon au milieu de terrain en fin de match. La question du nombre de temps morts, trop élevé, a également été abordée.D’autres techniciens ont proposé des améliorations sur le terrain pour accélérer le jeu. Pour Brett Brown (Philadelphia Sixers), les rebonds offensifs ne devraient découler que sur des possessions de 14 secondes (au lieu de 24). Jason Kidd (Milwaukee Bucks) a lui évoqué l’apparition d’un quatrième arbitre. Une mesure testée pendant la ligue d’été de Salt Lake City, et que la NBA pourrait sérieusement envisager. «Je ne sais pas si ça accélèrerait le jeu ou si ça le ralentirait», a avoué Kidd.Seule une voix s’est interrogée sur les conséquences d’une modification des lignes du terrain, et notamment de celle des trois points. Remis en cause : les tirs à trois points dans les corners, seules zones en NBA où la distance entre la ligne et le panier est plus courte que pour les autres spots longue distance. En reculant la ligne à 7,24m, «tout d’un coup le meilleur tir du basketball deviendrait le pire» selon l’entraîneur, resté anonyme