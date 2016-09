Tabaski : LA TRADITION DE SOLIDARITE D’ISLAMIC RELIEF

L’ONG internationale Islamic Relief (IR) offre aux démunis 794 bœufs pour la fête de Tabaski, perpétuant la tradition d’une opération humanitaire dont le coût, pour cette présente édition, s’élève à 200 millions de Fcfa.

Le don permettra la distribution de quartiers de viande à 14. 292 ménages à travers le District de Bamako, la Commune de Ouélessébougou et dans le Nord du Mali, précisément à Douentza et à Gourma Rharous. Parmi les localités bénéficiaires, Bamako se taille la part du lion avec 494 têtes, 130 pour Ouélessébougou et 170 pour Douentza et Gourma Rharous.

La cérémonie de remise symbolique des bœufs a eu lieu, hier, dans les locaux de l’IR, par le représentant du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Ahmed Mohamed Yayah. C’était en présence du directeur national de l’IR Abdelmonaim Mhindate , du 5e adjoint au maire de la Commune IV, Issa Sidibé, et de l’Imam de la mosquée de Hamdallaye, Mamadou Ousmane Kalapo, entre autres.

L’initiative vise précisément les orphelins, les veuves, les personnes en situation de handicap et autres populations vulnérables pour leur permettre de passer une bonne fête de Tabaski. Selon le directeur national d’Islamic Relief, cette initiative rime avec la « dynamique toujours renouvelée de solidarité et répond également aux axes stratégiques de l’organisation », à savoir « protéger la vie et la dignité » et « assurer l’autonomisation des communautés ».

« Personne ne doit avoir faim pendant cette fête, personne ne doit mendier ce jour sa ration de nourriture. On doit aider les pauvres. Qui aide les pauvres, aide Allah », a rappelé l’imam Kalapo qui a invité les fidèles à la solidarité.

Le 5e adjoint au maire de la Commune V, Issa Sidibé, a salué cette initiative et a rappelé l’importance de la régularité de cette opération dont la liste des bénéficiaires a été rallongée, grâce à des efforts supplémentaires de l’IR.

L’importance de cette initiative a été unanimement approuvée par tous. Si pour M. Ahmed Mohamed, Yayah, cette initiative prouve l’engagement de l’IR pour la cause des démunis, pour Awa Koné, porte-parole des bénéficiaires, c’est « un acte que seul Dieu peut récompenser ». « Nous ne savons pas si un jour, nous et nos enfants pourront vous récompenser à hauteur de votre geste. Mais, nous prions Allah, auprès de qui vous aurez une récompense à la mesure des actes que vous posez », a-t-elle affirmé. Avant d’ajouter que l’IR les accompagne, durant toute l’année, en leur fournissant leur ration alimentaire, en soignant leurs enfants et les envoyant à l’école. « Nous les veuves, remercions l’IR pour tous ces bienfaits », a-t-elle conclu.

Islamic Relief a démarré ses activités au Mali en 1997 dans le respect de la vision humanitaire et de la solidarité. L’organisation caritative mobilise régulièrement des ressources financières pour l’aide aux personnes vulnérables pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski.

K. DIAKITE