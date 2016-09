Sommet des Nations unies sur les refugiés : UNE OCCASION MANQUEE ?

La fondation dénommée « Passerelles » de notre célèbre chanteuse Rokia Traoré a organisé samedi à son siège à Missabougou en Commune VI du District de Bamako, une manifestation de soutien aux personnes forcées de quitter leur domicile ou leur pays de résidence.

Au programme, une simulation de sit-in de supposés réfugiés qui sont arrivés sur le podium avec de nombreux pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Laissez-nous rentrez chez nous » ; « réfugiés, nous avons aussi des droits », « les refugiés méritent un traitement digne ».

Cette manifestation a été initiée dans le cadre du sommet de l’Organisation des Nations unies sur les personnes qui ont quitté leurs pays des faits de conflits armés, de famine ou de crise économique.

Pour l’artiste qui a organisé la manifestation, la situation des refugiés ou des personnes déplacées est une réalité douloureuse pour nous depuis le déclenchement de la crise dans notre pays en 2012. En effet, des dizaines de milliers de nos compatriotes vivent dans des conditions très précaires dans les camps de réfugiés au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger.

Rokia Traoré qui s’est rendu dans certains camps de réfugiés assure avoir découvert que toutes les ethnies de notre pays sont représentées parmi ces réfugiés. Il n’y a pas que des Touareg, des Arabes ou des Songhoï. Elle dit y avoir retrouvé des Bambaras, des Peulhs, des Bozo etc… Pour la chanteuse, les Maliens doivent s’unir davantage afin faire face à la crise qui est à l’origine de ces déplacements de populations.

Selon le président d’Amnesty international Mali, Drissa Fomba, le monde connaît la pire crise de réfugié de ces 70 dernières années. Aujourd’hui la Terre compte plus de 21 millions de refugiés et autres déplacés. Toujours de son point de vue, face à cette crise, les dirigeants mondiaux ont montré un « mépris choquant pour les droits humains» en laissant à leur sort des personnes qui ont été forcés de quitter leurs foyers en raison de conflits ou de persécutions.

Et Drissa Fomba d’indiquer que le Pacte mondial sur les réfugiés ne sera adopté qu’en 2018. En lieu et place du Pacte, les Etats se contenteront de simples déclarations publiques avec les engagements symboliques, mais dépourvus de mesures concrètes de partage des responsabilités.

Amnesty international souhaite que lors du sommet sur les réfugiés qui se tient actuellement à New York, les dirigeants du monde annoncent des mesures concrètes pour mettre fin à la crise des réfugiés.

Initialement, l’ONU avait proposé un plan ambitieux. « Mais l’Union européenne, la Russie et la Chine ont, entre autres pays, sacrifié les droits des réfugiés au nom de l’intérêt national et ont laissé une occasion majeure de soutenir une solution mondiale à la crise », a estimé Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International.

« Le sommet de l’ONU a été saboté par les Etats agissant pour leur intérêt égocentrique, au détriment de celui des millions de réfugiés qui sont laissés dans des situations dramatiques dans le monde entier », a dénoncé pour sa part Drissa Fomba pour qui le partage des responsabilités pour les réfugiés est le principe, reflété dans la Convention sur les réfugiés. La protection efficace des réfugiés exige une coopération internationale.

