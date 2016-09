Sommet Afrique-France : LE CONCOURS DE CREATION DE L’HYMNE EST OUVERT

Le concours national de création de l’hymne du 27ème sommet Afrique-France se déroulera du 26 septembre au 20 octobre. L’hymne pourra être proposé en cinq langues : bambara, français, anglais, arabe et portugais.

La compétition est ouverte à tous les artistes maliens. Le lauréat aura une récompense d’un million de Fcfa. L’information a été donnée aux journalistes et aux associations faitières des artistes, le vendredi dernier dans la salle de conférence du Musée national, par le secrétaire général du Comité d’organisation du sommet, Mohamed Askia, entouré pour la circonstance par la directrice nationale de l’Action culturelle, Mme Haïdara Aminata Sy, du célèbre artiste Boncana Maïga et du responsable en charge de la communication du Comité national d’organisation du sommet, Cheick Hamalla Diarra.

Il ressort des critères édictés, que cette œuvre artistique attendue devra être en lien avec l’organisation du sommet sans être « un morceau dansant ». Le morceau enregistré sur un CD, ne devra pas dépasser 4 mn 30 pour être déposé au niveau du Comité, au plus tard le 20 octobre prochain. La chanson sélectionnée sera arrangée et interprétée dans les cinq langues citées plus haut par une vingtaine d’artistes sélectionnés.

Selon Mohamed Askia, l’objectif est de créer les conditions d’une saine émulation entre les artistes afin de favoriser le brassage culturel, le renforcement de la coopération Sud-Sud, la solidarité entre les peuples, de promouvoir la paix et surtout l’émergence d’une vraie économie de la culture au Mali.

Le Mali, un pays de culture, met l’humain au cœur de la société. La culture est considérée comme le socle de la société, partant comme facteur déterminant dans la résolution des crises et des conflits. C’est pour cette raison que la culture et les différentes formes d’expression artistiques seront au cœur de ce 27ème sommet Afrique France à Bamako.

A. O. DIALLO