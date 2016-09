Sikasso : L’ANPE FAIT LE TOUR DE SES REALISATIONS

Une mission conjointe dirigée par le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, accompagné du président du conseil d’administration, Moussa Kanouté, était à Sikasso du 18 au 23 août.

Comme à l’accoutumée, ce service public d’emploi, fait chaque année descendre sur le terrain, ses plus hauts responsables pour vérifier le niveau d’exécution des réalisations.

Pour cette année, après Mopti, Sikasso a reçu une importante délégation comprenant en plus du directeur général et du président du conseil d’administration, le conseiller spécial du directeur général, Siaka Diakité, le chargé de protocole du DG, Aboubacar Haïdara et l’administrateur Papa M’Bodji Touré.

L’agenda de la mission conjointe était chargée : rencontre avec les autorités politiques et administratives, une réunion technique avec le personnel, vérification de la mise en œuvre des activités du plan de travail annuel 2016 sur le terrain, évaluation des programmes, rencontre avec les structures partenaires, échanges sur les éléments de communication du service.

Le vendredi, 20 août, la mission conjointe renforcée par la direction régionale (le directeur régional et le chef de service promotion de l’emploi et formation) a rendu visite à plusieurs structures à Sikasso : le gouvernorat de Sikasso, le conseil régional, la mairie, l’Agence de développement régional et le Cercle de Kadiolo.

Partout, le directeur général de l’ANPE a situé le cadre de la mission. Tous les responsables des structures visitées se sont dits honorés et ont encouragé l’ANPE dans cette démarche. Selon eux, elle renforce les liens entre la direction régionale et les partenaires de l’Agence, et réconforte les agents sur le terrain.

Dans l’après-midi, une rencontre a regroupé les structures relevant du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et leurs partenaires. Ibrahim Ag Nock a insisté sur le renforcement de la synergie et de la pro-activité. Selon lui, il n’y a aucune concurrence entre les structures du département. Mieux, elles doivent agir de façon collégiale pour atteindre des résultats plus probants.

La journée de samedi a été consacrée à de visites de réalisations financées par l’ANPE. Ces visites ont permis à la mission de constater de visu les étangs piscicoles sur le site arboricole de Zoumana Ouattara à Zégoua, et d’inspecter le restaurant de Mme Camara Adam Diawara à Kadiolo. La délégation de l’ANPE a également visité l’unité de transformation d’anacarde de Mme Sanogo Namaro Coulibaly et l’unité de transformation du manioc de l’Association des femmes rapatriées de Côte d’Ivoire (AFERCI).

Le périple s’est achevé par une visite à la mine d’or de Morila avec laquelle l’ANPE veut nouer un partenariat pour consolider des emplois à la fermeture de la mine programmée pour 2019, si entre temps d’autres gisements d’or ne sont pas découverts dans la zone.

A. TRAORE

AMAP-Sikasso