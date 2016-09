Séjour de journalistes africains en Chine : GUANGZHOU ET SHENZHEN MOTEUR DE LA CROISSANCE ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUANGDONG

Dans ces deux localités, les visiteurs ont échangé avec les autorités locales sur la vie et le quotidien des populations dans de multiples domaines comme la santé, l’éducation, l’agriculture, le commerce, le tourisme

Participant au 2ème Forum Investir en Afrique, tenu les 7 et 8 septembre dans la province de Guangdong, à Guangzhou, au sud de la Chine, la vingtaine de journalistes venant des pays d’Afrique anglophone et francophone a, visité certaines entreprises des deux principales villes de Guangdong.

Il s’agit de Guangzhou et Shenzhen qui constituent le moteur de la croissance et du développement économique de l’une des provinces administrative de la Chine, située sur la côte sud-est du pays et s’étendant sur 197.000 km² avec 3 368 km de façade maritime sur la Mer de Chine.

Dans ces deux localités, les émissaires ont échangé avec les autorités locales sur la vie et le quotidien des populations dans de multiples domaines comme la santé, l’éducation, l’agriculture, le commerce, le tourisme etc.

La province de Guangdong est irriguée par la rivière des Perles (Zhu jiang) qui constitue un Delta (sanjiao zhou) au fond duquel se trouve sa capitale Canton (Guangzhou, en chinois) et respectivement à l’ouest et à l’est les zones économiques spéciales de Shenzhen (frontalière de Hong Kong) et de Zhuhai (frontalière de Macao).

Elle accueille un climat sub-tropical avec une température variante de 22 degré. La province est aussi connue historiquement à travers la guerre de l’Opium et la Révolution de 1991. Le Guangdong tire ses richesses de la mer et du commerce. Elle accueille plus de 40.000 usines et ateliers.

Le développement de la province doit beaucoup, historiquement, au statut particulier de la ville de Canton qui fut au XIXe siècle le seul port chinois autorisé à commercer avec l’étranger, mais aussi à sa proximité avec Hong Kong qui a favorisé son émergence.

Troisième ville la plus peuplée de Chine. Guangzhou, la capitale de Guangdong est la troisième ville la plus peuplée de la Chine après Shanghai et Pékin, et la première ville populeuse du Sud de la Chine avec ses 16 millions d’habitants.

Connue comme la « porte d’entrée Sud » de la chine, Guangzhou est une localité pionnière de la révolution démocratique et de l’ouverture de la réforme de la Chine avec sa culture profonde et une vielle histoire de 2200 ans.

C’est dans cette ville que beaucoup d’africains ont choisi de s’installer pour faire du « business ». Guangzhou est jumelée avec 42 pays, et 59 grandes villes à travers le monde. En 2015 son PIB a attient 291, 3 milliard de dollar.

A Guangzhou, les bénéficiaires du programme se sont rendus dans la zone commerciale de Nansha, (Nansha Free Trade Zone) qui est l’une des plus riche zones de la République populaire de Chine grâce à un statut de zone économique spéciale acquis en 1980.

Ouverte officiellement en 2007, Nansha Free Trade Zone avec de 60 kilomètres, dispose des bases d’exportations et d’équipements, des zones fonctionnelles spécialisées, destinées à la logistique et au transport maritime, aux services commerciaux, à la production haut de gamme, aux services financiers et professionnels et aux nouvelles industries. Deux millions de conteneurs dont 30% destinés à l’Afrique, quittent chaque année cette zone, laquelle a pour but essentiel de promouvoir le commerce international.

Les émissaires africains ont aussi visité, l’Université de médecine de Guangzhou et échangé avec le professeur Li Guoqiao, qui est à l’origine la fabrication d’un médicament révolutionnaire contre le paludisme dénommé « Artequick ». Présenté dans une boîte de quatre comprimés, ce produit qui a été introduit en 2006 aux Comores à déjà permis de guérir la maladie à 97 % dans cette localité. Le disponible dans 38 pays, «Artequick » est vendu 18 pays dont qui accueillant la pandémie. Le professeur Li a expliqué qu’avec son équipe, qu’ils travaillent à éliminer le paludisme, au moins dans 35 pays d’ici 2030.

Avant de rallier Shenzhen à 3 heures de bus de Guangzhou, les hommes de médias ont visité the « Foreign Affairs service center of Dengfeng community », une structure qui se présente comme un centre d’information d’accueille d’orientation pour les africains qui visitent pour la première fois la localité, ou ceux qui ont des problèmes de papiers. Ce centre, soutenu par l’Etat accueille des bénévoles qui aident les pensionnaires du centre à apprendre la langue chinoise.

SHENZHEN. La ville de Shenzhen a été fondée en 1979. Elle est aussi un « portait » très important entre la Chine et le monde. En 2011, Shenzhen comptait plus de 10.000 millions d’habitants. Sa zone économique spéciale, couvrant une superficie de 1952 km carré a été établie en 1980. En 2015, le PIB de Shenzhen a atteint 1.75 milliard de yuan avec un volume export-import de 2.75 milliard de yuan.

A Shenzhen, les journalistes africains ont visité le siège de « DJI-Innovations», une entreprise chinoise, leader mondial dans la fabrication de drones de loisirs ou drones civils crée en 2006 Frank Wang.

La marque DJI se taille la part du lion des drones sophistiqués « DJI Phantom », « Inspire », « Spreading-wings », en plus elle fabrique plusieurs accessoires pour ces drones comme des fixateurs de caméra, batterie, hélie, ainsi que des stabilisateurs de caméra, DSLR : les DJI ronin, DJI ronin, DJI ronin mx et DJi Osmo.

Le siège l’entreprise Huwaei situé à Longgang a aussi accueilli les bénéficiaires du programme. Huwaei est le premier équipementier téléphonique chinois évoluant dans le domaine de l’information générale, la communication et les novelles technologies.

Né à Shenzhen, où il emploie 30.000 salariés, sur un total de 170. 000 employés à travers le groupe industriel, créé en 1988 par Ren Zhengfei, un ancien cadre de l’armée de libération du peuple est devenu aujourd’hui, un géant avec plus de 28 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Les bataillons de l’entreprise, majoritairement des jeunes qui ont la moyenne d’âge de 29 ans, travaillent, innovent à créer les produits et les services de demain. Huwaei s’exerce dans le traitement de l’ensemble des éléments de la chaîne de collecte et d’analyse des informations de l’Internet et des objets.

A l’entrée du Showroom impressionnant, un authentique mu de brevets annonce la couleur. Ici, les dernières incarnations de Huwei sont savamment mises en scène : stations de téléphonie mobile fonctionnant à l’énergie solaire ou éolienne, salle de téléconférence avec écrans plats, boîtiers internet, smartphones, cabine téléphonique reliés au réseau 4 G etc. La structure est qui déjà rentrée dans le réseau 5 G s’emploie aussi à faciliter avec ses outils innovants, le contrôle des véhicules, des espaces publics, des individus etc.

Au siège de l’entreprise Mindray, évoluant dans la fabrication des équipements médicaux, les journalistes ont eu un entretien avec le directeur général, Jason Wang de cette entreprise fondée en 1991, après la visite d’un showroom exposant des Moniteurs de surveillance et équipements pour bloc opératoire, des machines servant à intervenir dans l’offre des soins d’urgence soins intensif, et salle d’opération. La société est aussi spécialisée dans la fabrication des outils qui contrôlent de système de surveillance des patients, des ventilateurs d’anesthésie, des respirateurs, des électrocardiographes, des défibrillateurs, des éclairages opératoires, des bras plafonniers etc.

La visité a aussi concernée le « Tencent Holdings Limited », créée en novembre 1998. Il s’agit de la structure disposant l’un des portails Internet le plus fréquenté en Chine et le service de messagerie instantanée le plus utilisé de Chine, « QQ Messenger » qui dispose aujourd’hui de plus de 230 millions d’abonnées et le « Wechat » avec ses plus de 806 millions d’utilisateurs.

« Tencent Hoding » est aussi l’une des plus grandes compagnies au Monde fournissant des services dans plusieurs domaines : messagerie instantanée, e-commerce, services de paiement en ligne, moteur de recherche, jeux…En Avril 2015, la valeur marchande de Tencent a dépassé pour la première fois 200 milliard de dollars.

C’est au musée de Shenzhen, inauguré officiellement en 2008 que la visite a pris fin. Ce musée est situé dans le district de Futian. Il retrace, à travers, ses 9 galeries disposant 2000 articles (des objets réels, des documents détaillés et exacts ainsi que des représentations de personnages vivants, des animaux sauvages etc), l’histoire de 6000 ans de Shenzhen du passé, au présent en passant par l’époque contemporaine.

Selon le guide Zhao Yini qui a conduit la visite, le Musée de Shenzhen a pour « objectif de faire connaître aux visiteurs l’évolution et la construction de la ville, la nature à travers divers spécimens d’animaux et des démonstrations vivantes et dynamiques ».

Rappelons que le séjour s’inscrit dans le cadre d’un programme de formation de 10 mois visant a renforcé la coopération Chine-Afrique tout en permettant aux médias et journalistes africains d’avoir un meilleur accès aux informations sur la Chine.

L’initiative est soutenue par « the China Public Diplomacy Association, (l’Association chinoise de la diplomatie publique), (ACDP), « the China Africa Press Center », (le Centre de presse africain de Chine) et le ministère des Affaires étrangères de la Chine.

