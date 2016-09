Sécurité routière : DES CHAUFFEURS ET CONDUCTEURS ROUTIERS SE FORMENT

Une centaine de chauffeurs et conducteurs routiers, venus de Bamako et des zones périphériques, ont bénéficié, hier, d’une journée de sensibilisation et d’information sur la sécurité routière que l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) organise, dans le cadre de ses actions de formation, d’information et de sensibilisation en faveur des usagers de la route.

La formation sur le thème « Rôle et responsabilités des conducteurs dans la préservation des vies », s’est déroulée à la Maison des aînés, sous la présidence du directeur général de l’ANASER, Mamadou S. Konaté, en présence du secrétaire général du Syndicat national des chauffeurs et conducteurs du Mali, Marafa Touré.

Cette session, qui intervient après celles organisées au profit des conducteurs de tricycles, des représentants d’associations et d’organisations non gouvernementale (ONG), a permis aux participants de mieux connaître leur outil de travail (le véhicule et son entretien), d’améliorer leurs connaissances sur les règles de conduite, la sécurité routière ou encore les infrastructures routières. Le comportement du conducteur, son temps de travail et de repos, l’alcool et les stupéfiants au volant et la prévention des risques ont été les autres thèmes abordés.

Le rôle des chauffeurs et conducteurs routiers est déterminant dans la sécurité routière. En agglomération comme en campagne, ils sont les plus exposés aux risques d’accident de la circulation routière à cause de leur omniprésence au volant du véhicule. De même, compte tenu de la situation géographique de notre pays (sans littoral), les chauffeurs et conducteurs routiers participent à l’approvisionnement du pays, en transportant les marchandises et les passagers. Ce qui n’est pas sans risque.

« Pour mener une bonne carrière professionnelle, tous les conducteurs de véhicules doivent améliorer périodiquement leurs connaissances sur les règles de circulation routière et les techniques de conduite, pour se préparer à prévenir l’évolution des risques liées à l’usage des routes », a indiqué le directeur général de l’ANASER.

Mamadou S. Konaté a expliqué que la présente session contribuera à diminuer les accidents et les victimes de la route, à préserver les infrastructures routières et diminuer les conséquences sociales, économiques et psychologiques des accidents de la route.

Auparavant, Marafa Touré, avait exhorté ses militants à être assidus et à vulgariser les connaissances acquises. Il a salué le ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, à travers l’ANASER, pour cette initiative qui n’est pas la première.

