Secrétaire général de la présidence de la République : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, avec rang de ministre, est en terrain connu à Koulouba pour y avoir servi comme conseiller spécial du chef de l’Etat pendant la Transition (1991-1992), chef de cabinet du président de la République (juin 1992-janvier 1993).

Soumeylou Boubèye Maïga fut également directeur général de la Sécurité d’Etat de 1993 à 2000, avant d’entamer une longue carrière ministérielle qui l’a conduit au département de la Défense à deux reprises, de février 2000 à juin 2002, puis de septembre 2013 à mai 2014. Il fut aussi ministre des Affaires étrangères de 2011 à 2012.

Côté formation académique, ce diplômé de journalisme à l’Université de Dakar est aussi titulaire d’un diplôme en relations économiques internationales de l’Institut d’administration politique de Paris. Soumeylou Boubèye Maïga est également titulaire d’un DESS en diplomatie et administration des organisations internationales de l’Université de Paris – Sud.

Sur le plan international, il est membre du Comité scientifique du Centre français de recherche sur le renseignement, coordinateur des experts de l’UA sur le terrorisme et l’extrémisme violent et vice-médiateur, représentant l’UA dans la crise centrafricaine.

Sur le plan politique, Soumeylou Boubèye Maïga est membre fondateur de l’ADEMA et actuel président du parti politique ASMA qui fait partie de la majorité présidentielle.

C’est homme pétri d’expérience qui prend les rênes de l’administration de la présidence de la République. A ce titre, il dirige l’ensemble des activités du secrétariat général et assiste au conseil des ministres et aux conseils interministériels présidés par le président de la République.

Il signe les correspondances relatives aux matières pour lesquelles il a reçu délégation du président de la République. Le secrétaire général de la présidence de la République est assisté d’un ou de plusieurs adjoints, de conseillers techniques, de chargés de mission et d’un attaché de cabinet, tous placés sous son autorité.

Le secrétariat général de la présidence de la République a pour mission d’assister le président de la République dans la formulation des choix stratégiques de sa vision politique, de suivre, pour le compte du président de la République, l’activité gouvernementale, de préparer les décisions du président de la République par la mise à sa disposition d’une information régulière et complète sur l’action du gouvernement et sur la situation du pays et de vérifier la régularité juridique des actes soumis à la signature du président de la République. Il assure la préparation des correspondances du président de la République destinées aux institutions de la République, aux administrations et aux autorités étrangères, veille à l’application des décisions du président de la République et gère les relations du président de la République avec les autres institutions constitutionnelles et les autorités indépendantes.

Le secrétaire général de la présidence de la République est également chargé d’assurer la gestion administrative et financière des services de la présidence de la République, dispose de services propres et comporte des services qui lui sont rattachés.

Les services propres du secrétariat général de la présidence de la République sont, entre autres, le service de l’informatique et des nouvelles technologies, le service médical ou encore le service du protocole présidentiel. Les services rattachés sont, entre autres, la direction administrative et financière le secrétariat du conseil supérieur de la magistrature, le commissariat à la sécurité alimentaire. Tous ces services sont régis par des textes spécifiques.

B. COULIBALY