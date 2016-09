Santé reproductive et planification familiale : JOURNALISTES ET PRODUCTEURS DE RADIOS A L’ECOLE

La santé de la reproduction et la planification familiale sont, plus que jamais, transversales et impliquent ainsi tous les acteurs.

Des journalistes de la télévision, de la presse écrite, des animateurs de radios et des blogueurs, venus de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako ont pris part, la semaine dernière, à Ségou, à un atelier national de formation sur la santé de la reproduction et la planification familiale.

Pendant deux jours, les participants ont passé en revue les concept de la Santé de la reproduction/ Planification familiale (SR/PF), de marketing social et de communication pour le développement, la gestion des rumeurs et les rôles et responsabilités des médias dans la sensibilisation sur la SR/PF.

Ces différentes communications ont été suivies par des visites de terrain à Ségou-ville et à Cinzana permettant aux différentes équipes d’échanger avec des acteurs, de s’imprégner de leurs avis et de faire l’état des lieux de la SR/PF.

Il ressort de ces visites, qui ont permis aux équipes de faire des productions, que des efforts demeurent au regard de certaines réticences. D’où la nécessité de l’implication de tous acteurs pour une meilleure utilisation des services de la santé de reproduction et de planification familiale, pour le plus grand bonheur des populations.

Organisé par l’UNICEF, sur financement de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet d’accroissement de la demande et de l’utilisation des services de la santé de la reproduction et de la planification familiale, l’atelier avait comme objectif de former les journalistes de la télévision et de la radio du service public, ainsi que des médias privés, la presse écrite, la radio et les blogueurs à communiquer sur les problèmes de santé de la reproduction, les conséquences sur le développement psychosocial des adolescents et jeunes, leur éducation sur les bonnes pratiques en vue de promouvoir la santé de la reproduction.

La cérémonie d’ouverture, sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Communication, Cheick Oumar Maiga, a vu la présence du directeur régional du Développement social et de l’Economie solidaire de Ségou, Moussa Alassane Samaké, du directeur régional de la Santé, Adama Baridian Samaké et d’Ismaël Maiga, représentant l’UNICEF.

J.COULIBALY

AMAP Ségou