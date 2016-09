Santé: LE CENTRE DIABÉTIQUE EN ÉTAT DE DÉLABREMENT AVANCE

Le centre diabétique de Bamako, un établissement de référence dans notre pays, se trouve aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Installé en plein cœur du Quartier du fleuve, ce centre ne répond plus aux normes de salubrité. Les bâtiments sont vétustes. La cour est insalubre. Le décor est tel que tout visiteur qui y met le pied, a tout de suite envie de se retirer. Les malades, ceux qui sont dans un état grave, les personnes qui viennent faire le test, les accompagnateurs, se mélangent dans un endroit étroit, vétuste et insalubre. Comme si tout cela ne suffisait pas, des mécaniciens tôliers se sont installés juste à l’entrée du centre où ils font la tôlerie et la peinture des véhicules. Les gaz dégagés par cette activité contribuent fortement à polluer l’air dans le centre.

Il est temps que les autorités songent à construire un centre diabétique digne de ce nom pour accueillir les diabétiques de plus en plus nombreux dans notre pays.

Route de Samé : GRANDE PAGAILLE

La route de Samé était complètement bloquée par les gros camions dans la soirée du jeudi dernier. Le trafic y était totalement interrompu car des dizaines de poids lourds venant dans les deux sens, avaient créé un mur de barrage devant les autres usagers (voitures, Sotrama, engins à deux roues). Seuls les piétons pouvaient se frayer un chemin. La situation a ainsi provoqué un embouteillage monstre ayant duré plusieurs heures.

Beaucoup de gens ont dû faire demi-tour pour passer par la voie sinueuse de Koulouba. Le hic est que toute cette pagaille s’est passée sous les yeux des policiers du poste de Samé. C’est vrai qu’il y a beaucoup de désordre sur la route de Samé dû au fait que les conducteurs des gros porteurs prennent trop de liberté par rapport au code de la route. Sans se faire réprimander par les policiers. Curieusement.

Sofitel Laïco Hôtel : LA MINUSMA A PLIÉ BAGAGES

L’hôtel de l’Amitié, le plus grand établissement hôtelier de la capitale, est désormais libre pour accueillir nos hôtes du sommet Afrique-France. La MINUSMA qui l’occupait, a quitté pour emmenager à d’autres endroits de la ville. Une partie du personnel travaille dans les locaux de la MINUSMA en zone aéroportuaire. Le service logistique occupe des bâtiments sur la route de Sotuba. L’administration est logée dans les anciens locaux du PNUD à Badalabougou.

Une épine de moins dans le pied des organisateurs de ce rendez-vous franco-africain, prévu dans notre capitale les 13 et 14 janvier 2017.

Rassemblés par M. KEITA