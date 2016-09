Santé de la reproduction : Le projet Keneya Jemukan organise la convergence des actions des intervenants

L’hôtel Onomo a abrité hier, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de concertation des acteurs des secteurs public et privé dans le domaine de la gestion des médicaments et produits pour la santé de la reproduction. Cet atelier est organisé par le projet Keneya Jemukan de l’USAID, représenté par Issiaga Daffé, en présence du représentant de l’USAID au Mali, Madiou Yattara et de la représentante de la direction nationale de la Santé, Mme Kéïta Oumou Kéita.

L’atelier a regroupé les représentants de structures comme la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), la Pharmacie populaire du Mali (PPM), le Laboratoire national de la Santé (LNS), l’Ordre des pharmaciens, des médecins, l’Association malienne de promotion de la planification familiale (AMPPF), l’Association pour le soutien des activités de population (ASDAP), le Groupe Pivot Santé Population et l’ONG Soutoura.

D’autres partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la santé comme la GIZ, la Suède, l’UNFPA, l’ONUSIDA, Population Service International (PSI), Marie Stop International (MSI) participent à cet atelier.

L’objectif final est de créer une plus grande équité dans le domaine de la santé reproductive et d’obtenir un impact plus prononcé pour les investissements effectués par tous les secteurs dans le cadre d’une Approche du marché total (AMT).

En juin 2014, des partenaires avaient organisé un atelier régional francophone, auquel notre pays a pris part pour introduire le concept de l’AMT pour la planification familiale. Cet atelier a débouché sur l’élaboration d’un plan d’action pays pour le développement de l’AMT.

L’objectif de ce plan pays est le renforcement de la coordination entre les secteurs public, privé et commercial pour accroître l’accès abordable à la qualité des services de la santé reproductive et des produits de planification familiale. De façon spécifique, l’atelier veut mobiliser les intervenants clés du gouvernement, les donateurs internationaux et le secteur privé pour examiner les principes de l’approche du marché total. Il s’agit également pour les initiateurs d’identifier les opportunités clés et les domaines prioritaires pour une meilleure coordination des interventions entre les secteurs, et l’accord commun à trouver sur la forme de la plateforme et le processus de collaboration à instaurer.

La coordination stratégique entre les secteurs public, privé et commercial est de plus en plus reconnue comme étant essentielle à la réalisation des objectifs de santé globaux énoncés dans les Objectifs de développement durable (ODD) 2030 et le Partenariat de Ouagadougou pour la Planification familiale 2020. Cette coordination permet d’améliorer l’accès aux produits de qualité pour la santé de la reproduction et de la planification familiale dans tous les secteurs. Elle permet une communication efficace et essentielle entre les secteurs pour une appréhension des valeurs communes et identifier les futures collaborations à établir afin de développer des marchés plus solides en matière de santé reproductive et de planification familiale.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique est responsable de la coordination globale des politiques du secteur de la santé ainsi que des services et de leur réglementation. La Direction de la Pharmacie et du Médicament a, parmi ses attributions, la responsabilité de coordination et de suivi de la détermination de la quantité de produits nécessaires pour satisfaire les besoins du terrain en médicaments essentiels, ainsi que l’approvisionnement et la distribution de ces produits. Afin de coordonner la gestion des intrants de tous les programmes de santé un Comité technique de coordination et de suivi de la gestion des médicaments essentiels a été créé.

