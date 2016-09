Salon des sports du Mali : RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE

La troisième édition du Salon des sports du Mali (SASMA) se déroulera du 28 au 30 octobre au Palais des sports de l’ACI 2000. Cette année, l’événement est parrainé par le président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Issaka Sidibé. Mercredi dernier, le comité de pilotage du salon a été reçu en audience à l’hémicycle par le parrain.

Au cours de cette rencontre, il a été essentiellement question des préparatifs de cette grande rencontre qu’organise chaque année le comité syndical du ministère des Sports et qui est ouvert à l’ensemble du monde sportif : les fédérations nationales sportives, les salles de sports et de gymnase, les équipementiers nationaux et internationaux.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit honoré du choix porté sur sa personne pour parrainer la rencontre, avant d’assurer le comité de pilotage de son soutien sans faille. Ces propos de l’Honorable Issaka Sidibé ont fait chaud au cœur du vice-président du comité de pilotage, Alou Boubou Diallo qui témoignera d’abord sa reconnaissance et sa gratitude au parrain, avant de revenir longuement sur son parcours sportif.

«L’Honorable Issaka Sidibé n’est plus à présenter dans le monde sportif du Mali. Dirigeant sportif de plusieurs clubs et fédérations sportives du Mali, il a occupé d’importantes fonctions comme celles de premier vice-président du Comité national olympique et sportif et de président de la ligue d’athlétisme du district de Bamako», soulignera Alou Boubou Diallo, avant de poursuivre : «Président-fondateur du Centre d’athlétisme Cheick Kouyaté, Issaka Sidibé restera comme le principal artisan de la résolution de la profonde crise qui a récemment secoué le football malien».

Cette année, le comité de pilotage du salon prévoit plusieurs activités en plus de l’exposition des fédérations et associations sportives. Ces innovations concernent notamment les kids athlétiques, la marche sportive pour les membres du gouvernement et les élus de la nation, les plages d’animation et d’exhibition des centres sportifs.

«Le SASMA, dira Alou Boubou Diallo, c’est aussi, le rendez-vous des débats avec des panels de haut niveau qui se pencheront sur des thèmes comme, «l’environnement opérationnel du mouvement sportif : facteurs politiques et contraintes juridiques»; «la contribution de l’INJS (Institut national de la jeunesse et des sports) au développement du sport»; «les défis de l’insertion socio-économique en milieu sportif».

Ces thématiques seront débattues et animées par des spécialistes en la matière. Pour le vice-président du comité de pilotage de cette 4è édition du SASMA «le Salon des sports du Mali est une véritable vitrine pour le monde du sport et un tremplin pour la mise en œuvre de la politique nationale du sport au Mali».

S. B. TOUNKARA

—

Championnat anglais : L’ARGENT COULE à FLOTS

Ce marché des transferts a été brûlant jusqu’à son épilogue mercredi. Fort de sa puissance financière, le championnat britannique a encore une fois marqué de son sceau ce mercato. Nantie d’un contrat faramineux en droits TV (2,3 milliards d’euros par saison, environ 1507 milliards de Fcfa), la Premier league a frappé fort. Très fort. Dans le sillage de Manchester United, les 20 clubs britanniques ont dépensé plus d’un milliard de livres. Au final, ils ont injecté 1,17 milliard de livres (environ 904 milliards de Fcfa) ! Un chiffre atteint pour la première fois qui donne le tournis. Les autres championnats sont forcément loin derrière ce total ahurissant. Mais la Premier league n’est pas la seule à avoir affolé les compteurs. Avec la Juventus, Naples mais aussi l’Inter Milan dont les nouveaux propriétaires chinois ont mis la main à la poche pour attirer Joao Mario et Gabriel Barbosa, la Serie A a aussi battu son record de transferts sur une fenêtre estivale avec 703 millions d’euros investis (environ 461 milliards de Fcfa). Le message est clair : le championnat italien sort la tête de l’eau. Plus discrète, la Bundesliga n’est cependant pas en reste. Avec 540 millions d’euros (environ 354 milliards de Fcfa) dépensés, elle a tout simplement explosé son ancien record qui datait de 2015 (415 M€, environ 272 milliards de Fcfa). En Ligue 1 française (192 M€, environ 125 milliards de F cfa) et en Espagne (463 M€, environ 303 milliards de Fcfa), ça a été beaucoup plus calme et les records n’ont pas été battus. La raison est simple : le PSG n’a pas fait de folie en France, tout comme les deux mastodontes espagnols le FC Barcelone et le Réal Madrid. Forcément, ça s’est ressenti au final. Et c’est la Premier league qui s’est comme toujours maintenant chargée de mettre le feu. Comme un symbole de la puissance du football anglais, la Championship, la deuxième division anglaise, a aussi fait des folies. Avec 243 M€ (environ 160 milliards de F cfa), elle a d’ailleurs dépensé beaucoup plus que la L1 cette année.

Comme souvent, le championnat de France a conclu ce marché en faisant des bénéfices. La L1 a vendu pour 321 M€ (environ 210 milliards de Fcfa). Si le record de 2015-16 n’a pas été battu (408 M€ environ 267 milliards de Fcfa), l’exode s’est encore poursuivi. Mais le titre de meilleur vendeur est à remettre au championnat italien. Grâce notamment à la vente de Paul Pogba à Manchester United, la Serie A est le championnat à avoir vendu le plus cette année (670 M€, environ 439 milliards de F cfa). Ce qui peut expliquer aussi ses fortes emplettes estivales car contrairement à la L1, elle n’a pas terminé bénéficiaire.