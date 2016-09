Résolution 2295 du Conseil de sécurité : POUR UN CADRE DE SUIVI A HAUTEUR DES ENJEUX

Un atelier s’est ouvert hier afin de dégager une vision commune de mise en œuvre de la Résolution à travers l’élaboration d’indicateurs mesurables

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, Abdoulaye Diop a présidé hier dans la salle de conférence du département, la cérémonie d’ouverture d’un atelier sur la mise en œuvre de la Résolution 2295 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU relatif au mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

La rencontre a eu lieu en présence du Haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord pour paix et la réconciliation, le contrôleur général Mahamadou Diagouraga.

Il est utile de rappeler que le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la MINUSMA le 29 juin dernier pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2017. A la suite de la prorogation du présent mandat, la priorité stratégique de la MINUSMA sera d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en particulier ses dispositions relatives au rétablissement et à l’extension progressive de l’autorité de l’Etat.

Après le vote de cette résolution 2295 (2016), le Conseil de sécurité a demandé à la MINUSMA d’adopter une posture plus proactive et robuste afin de mener à bien son mandat et l’a autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires à cette fin, dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement.

Pour traduire dans les faits et sur le terrain les innovations qu’apporte la résolution 2295 (2016), une réelle appropriation de son contenu par les départements sectoriels impliqués dans sa mise en œuvre s’avère nécessaire. C’est dans cette optique, que se justifie la tenue de cet atelier qui vise à dégager une vision commune de mise en œuvre de la Résolution à travers l’élaboration d’indicateurs mesurables, a indiqué le ministre Abdoulaye Diop.

Le chef de la diplomatie malienne a ainsi invité les participants à faire un examen minutieux des dispositions de la Résolution pour en identifier les tâches prioritaires que le Conseil de sécurité a bien voulu confier d’une part au gouvernement du Mali et d’autre part à la MINUSMA. Les travaux de la rencontre devraient aboutir à l’élaboration du document de stratégie et de planification pour le suivi de la Résolution.

En somme, l’exercice demandé consistait à innover dans l’action entreprise pour une meilleure appropriation de la Résolution aux fins d’une mise en œuvre efficace au profit de l’ensemble de la population. « Il est capital, en ce sens que la Résolution 2295 (2016) a suscité un immense espoir auprès de la population qui a favorablement accueilli le nouveau mandat en ce qu’il prend en compte les préoccupations du gouvernement pour améliorer la capacité opérationnelle de la MINUSMA », a poursuivi Abdoulaye Diop.

Les préoccupations exprimées par le gouvernement sont le changement de la posture de la MINUSMA pour la rendre plus proactive et renforcer sa capacité opérationnelle, le soutien et le renforcement de la coopération avec les forces armées maliennes et l’appui aux initiatives et actions régionales.

Le ministre a ensuite expliqué qu’il est important de ne pas perdre de vue que le vote de la Résolution a fait l’objet d’âpres discussions. Ainsi, certains pays contributeurs de troupes aux opérations de maintien de la paix de l’ONU avaient été très critiques envers la résolution 2295 (2016) qui, estiment-ils, est orientée sur la lutte contre le terrorisme, toute chose qui, selon eux, est contraire aux principes de base des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Toutefois, la résolution étant déjà adoptée, elle rentre dans le corpus juridique international et s’impose de ce fait à tous les Etats. C’est pourquoi, il importe que le Mali mobilise ses soutiens sur la scène internationale pour sa mise en œuvre effective et intégrale et éviter toutes velléités visant à dénaturer son esprit et sa lettre.

M. COULIBLAY