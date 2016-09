Reconstitution du Fonds mondial : UNE MOISSON DE PROMESSES DE 13 MILLIARDS DE DOLLARS

A Montréal, la chaine de solidarité internationale s’est généreusement manifestée dans la lutte contre trois maladies dévastatrices que sont le sida, le paludisme et la tuberculose

Le Premier ministre, Modibo Kéïta est rentré le dimanche soir à Bamako en provenance de Québec où il a pris part à 5ème conférence triennale de reconstitution ressources du Fonds mondial pour la période 2017-2019. Ce Fonds alimente la lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose. Durant son séjour québécois, le chef du gouvernement a rencontré plusieurs personnalités notamment ses homologues canadien Justin Trudeau et québécois, l’honorable Philippe Coullard ainsi que le maire de Montréal, l’honorable Denis Coderre, la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean et le directeur exécutif du Fonds mondial Dr Mark Dybul. M. Kéïta s’est entretenu avec tous ces interlocuteurs autour des questions concernant plusieurs volets de la coopération entre le Mali et leurs pays ou organismes.

Ces entretiens se sont déroulés en marge des travaux de la 5ème conférence du Fonds mondial. « S’il y a de l’amour dans le cœur, il a donc le pouvoir de tout changer… » c’est cette note d’espoir prononcée par Loice, une jeune fille zimbabwéenne vivante avec le VIH, qui a mis fin à la série des interventions à la rencontre de Montréal avant le discours de clôture du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Celui-ci a annoncé la belle moisson en déclarant que “« La conférence a permis de recueillir une remarquable somme de plus de 12,9 milliards de dollars sous forme de contributions annoncées, qui seront essentielles pour mettre fin à l’épidémie de ces maladies dévastatrices d’ici à 2030 ». M. Trudeau a ensuite précisé que «nous avons levé près de 13 milliards de dollars et grâce à cela nous avons sauvé 8 millions de vies. Nous allons débarrasser le monde du SIDA, de la tuberculose et du paludisme (…) »

La victoire finale contre ces épidémies est possible grâce aux financements des gouvernements de même que des partenaires privés et la société civile, ont reconnu plusieurs personnalités dont les présidents ivoirien Alassane Ouattara, sénégalais Maky Sall et togolais Faure Eyadema ainsi que notre Premier ministre Modibo Kéïta. Tous ont salué la ténue de la conférence de Montréal, destinée à rassembler les ressources nécessaires pour mettre fin aux épidémies du VIH-Sida, de tuberculose et de paludisme d’ici à l’an 2030. Cet ambitieux objectif poursuivi par le Fonds mondial (institution financière basée à Genève en Suisse) est une réponse globale aux causes profondes de ces pandémies, à savoir la pauvreté et l’exclusion. Selon les spécialistes, pour les endiguer, il faut un effort collectif soutenu à travers le monde.

A l’instar donc des sessions précédentes, cette année encore, le Fonds mondial a largement atteint et même dépassé ses objectifs. Les donateurs ne se sont pas fait prier pour se montrer plus généreux. Leurs annonces sont supérieures à l’objectif de 13 milliards de dollars environ 7 800 milliards de FCFA pour l’exercice 2017-2019, fixé au départ par le Fonds mondial.

Les donateurs, (les Etats les plus nantis et les moins nantis y compris d’Afrique, les entreprises et autres donateurs institutionnels ou non, etc.) se sont bousculés à la tribune pour annoncer des contributions significatives. Déjà à l’ouverture des travaux, le Canada lui-même a confirmé son engagement, annoncé quelques jours plus tôt, de 800 millions de dollars canadiens. Les Etats-Unis, premier gros contributeur, ont promis de mettre dans la cagnotte 4,3 milliards de dollars américains (près de 2.580 milliards de FFCA). La France s’est engagée avec 1,8 milliard d’euro (environ 1.080 milliards de FCFA). Les Royaumes unis et l’Allemagne ont respectivement annoncé 1,3 milliards de Livre sterling (près de 910 milliards de FCFA) et 800 millions d’euros (environ 524 milliards de FCFA).

Prenant en compte le genre, 60 % du financement des programmes du Fonds mondial était consacré en 2015 aux femmes et aux filles. Au Mali, les mêmes efforts en faveur de ces deux couches sont immenses. Pour le Premier ministre Modibo Kéita, le rôle de la jeunesse dans le changement de comportement dans l’éradication des trois pandémies est très important. Selon lui, la jeunesse représente 65% de la population malienne. Vue son poids démographique, elle est représente un enjeu à la fois politique qu’économique et social. Elle est à la fois porteuse de changement et de vulgarisation d’idée en phase avec le développement. C’est au regard donc de son importance, que le gouvernement du Mali a créé un fonds emploi jeune, doté d’une provision s’élevant à hauteur de7 milliards de FCFA. Forgeant ainsi l’admiration des amis canadiens, pour avoir su vendre l’expérience réussie de notre pays en matière de politique de gestion des questions de jeunesse, qui met les jeunes au cœur de la politique en tant qu’acteur du changement et non des spectateurs pacifiques de leur propre avenir.

En clair, les jeunes, au Mali, ne sont pas que de simples spectateurs, mais des boulangers de leur propre existence. C’est pourquoi, le gouvernement du Mali a fait de la jeunesse, surtout au point de santé, une préoccupation de premier ordre. Sur ce plan, il a salué le partenariat du Fonds mondial, qui apporte un appui conséquent à la prise en charge de leurs problèmes de santé, notamment les actions de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose. L’action du Fonds a permis de sauver des centaines de milliers de vies humaines par l’augmentation de notre capacité de résilience face aux pandémies.

A.O. Diallo

Envoyé spécial