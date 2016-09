Réaménagement du gouvernement : ABDOULAYE IDRISSA MAÏGA, NOUVEAU MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Le portefeuille de la Défense et des Anciens combattants a changé de titulaire à la faveur d’un réaménagement du gouvernement, annoncé samedi dans la soirée à la télévision nationale. En vertu du décret n° 2016-0675-P/RM du 3 septembre 2016 relatif à la composition du gouvernement, Tiéman Hubert Coulibaly est remplacé par Abdoulaye Idrissa Maïga, précédemment ministre de l’Administration territoriale. Le portefeuille de l’Administration territoriale a été ajouté à celui de la Décentralisation. Mohamed Ag Erlaf devient donc le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Le départ de Tiéman Coulibaly du gouvernement est sans doute lié à la situation sécuritaire au centre du pays où les forces armées et de sécurité font face au harcèlement des groupes armés. Le limogeage est intervenu à l’issue d’une réunion sur la sécurité au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l’Etat (voir l’article ci-contre).