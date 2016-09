RACAF : POUR MIEUX CELEBRER L’AMITIE FRANCO-AFRICAINE

L’initiative regroupera toutes les sept expressions artistiques, du 3 au 17 janvier prochain à Bamako, Ségou et Kayes

Le 27è Sommet Afrique – France que notre pays s’apprête à accueillir en janvier 2017 fait des émules. En effet, il s’agit d’une initiative originale que la Fédération nationale des artistes du Mali (FEDAMA) vient de prendre à travers les Rencontres artistiques et culturelles Afrique-France (RACAF). Une manifestation qui regroupe toutes les sept (7) expressions artistiques : théâtre, danse, musique, photographie, littérature et cinéma. Elle aura lieu du 3 au 17 janvier 2017 à Bamako, Ségou et Kayes.

Les artistes professionnels et amateurs seront tous impliqués. Le coût du projet est estimé à 180 millions de Fcfa.

La FEDAMA est en partenariat avec l’agence de communication BPMG. Ils entendent apporter la contribution des artistes à l’organisation du Sommet Afrique-France. L’annonce a été faite, lors d’une conférence de presse, tenue récemment au siège de la FEDAMA sise à la Pyramide du souvenir de Bamako.

Le secrétaire général de la FEDAMA, Kary Bogoba Coulibaly, le coordinateur du projet, Tayrold Mohamed Zoundi, le directeur des opérations et productions, Laurent Cabfeler, et Salif Traoré, membre de la commission d’organisation, ont expliqué les tenants et les aboutissants de leur projet. L’objectif des RACAF est de présenter au public malien, africain et français des créations artistiques contemporaines de l’Afrique et de la France. Un projet qui constituera la traduction concrète d’un travail de coopération entre artistes et professionnels de la culture issus de l’Afrique et de la France. Il s’agira également de célébrer l’amitié franco-africaine et de contribuer à l’émergence des industries culturelles.

Les RACAF ont également comme objectifs de contribuer au resserrement des liens de convivialité, d’entraide et de solidarité entre les artistes d’Afrique et de France ; de revitaliser le patrimoine culturel commun à ces communautés ; de dynamiser le secteur culturel dans l’optique de la promotion de la diversité culturelle ; de renforcer les liens d’amitié, profonds et historiques, au moyen de conférences, de débats, d’échanges universitaires et de manifestations culturelles ; d’ouvrir le dialogue en organisant des activités culturelles où seront abordés des sujets variés mettant l’accent sur les rapports humains dans une ambiance conviviale ; de promouvoir les programmes d’échanges et de rencontres artistiques ainsi que les possibilités de formation en Afrique et en France…

« Les RACAF sont une plateforme franco-africaine de professionnels. Elles réuniront des individus et institutions issus du spectacle vivant, du monde éditorial, des arts virtuels, des sciences, du secteur éducatif, du journalisme. C’est un dispositif d’accompagnement à la création et de monitoring artistique qui vise à encourager le transfert de savoir-faire, le partage d’expériences, la coopération transnationale et le dialogue interculturel », a expliqué le coordinateur du projet, Tayrold Mohamed Zoundi.

Cette initiative des artistes a pour ambition de mettre à l’honneur l’amitié et la coopération entre l’Afrique et la France, a ajouté Tayrold M. Zoundi en soulignant que le projet entend montrer une dynamique très forte autour de la culture franco-africaine et afro-française. Elle doit permettre aux artistes de se réunir autour d’un évènement culturel majeur, de proposer un temps fort pour mener un travail de mémoire et de construction autour de l’amitié franco-africaine, en lien avec le Sommet Afrique France. Selon le directeur artistique, de nombreuses créations artistiques seront proposées aux spectateurs. Et les domaines d’intervention seront nombreux et variés tels que l’art visuel, l’art de la scène, le design, la mode, l’architecture, le cinéma, l’audiovisuel, les nouveaux medias, la littérature, les débats d’idées…

Cette mixité constitue pour les initiateurs une grande richesse et nous souhaitons permettre à tous ces artistes de présenter leurs projets, mais également de se rencontrer. Les RACAF constituent une démarche de participation à la promotion artistique et culturelle, mais aussi au rassemblement et à l’unité des artistes d’Afrique et de la France dans un cadre de développement humain durable.

À travers ces rencontres artistiques et culturelles Afrique-France, les artistes ont l’ambition de poser plusieurs questions en vue d’avoir des réponses, surtout en ces moments de crises que traverse notre pays et où plusieurs choses ont été dites, notamment en ce qui concerne les relations entre l’Occident et l’Afrique.

Y DOUMBIA