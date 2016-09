Produits de première nécessité : LES PRIX SONT RESTES A LA MOYENNE DE CEUX DES CINQ DERNIERES ANNEES

Le Conseil national des prix a tenu sa troisième session ordinaire, le mardi 20 septembre 2016 à 15 heures dans la salle de conférence du ministère du Commerce. Cette session a été présidée par le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté. L’ordre du jour a porté sur les points suivants : les prix des produits de première nécessité ; le projet de décret fixant les modalités de détermination des loyers des locaux à usage d’habitation ; les divers.

A l’issue des débats, le Conseil national des prix, félicite le gouvernement pour les efforts consentis pour stabiliser les prix des produits de première nécessité (sucre, lait, riz, huile, farine) qui sont restés inférieurs à la moyenne des prix des cinq dernières années ; félicite le Gouvernement pour les mesures prises pour stabiliser le prix du pain et l’invite à l’opérationnalisation du cadre de concertation créé à cet effet ; invite les structures de contrôle de la qualité à plus de vigilance afin de préserver la santé des consommateurs.

Le Conseil a été informé de l’adoption par le Gouvernement en Conseil des ministres du projet de loi instituant le système de récépissé d’entreposage ; a pris connaissance du projet de décret réglementant le loyer des locaux à usage d’habitation au Mali, félicite le Gouvernement pour cette initiative et l’invite à diligenter son adoption et sa mise en œuvre.