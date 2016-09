Processus budgétaire des collectivités : LES ELUS LOCAUX S’INFORMENT

La mairie du District de Bamako a abrité, hier, l’atelier d’information et d’échanges sur le processus de préparation et d’exécution des budgets des conseils régionaux et de Bamako, dans le cadre de la mise en œuvre du Sub-National Gouvernance Program (SNGP).

Initié par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en partenariat avec le gouvernement et mis en oeuvre par Tetratech ARD, le SNGP a pour finalité le renforcement des services de base de qualité pour les populations qui, à leur tour, feront plus confiance au gouvernement.

Le secrétaire général de la mairie du District de Bamako, Mamadou Sala Koné, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, a dans son mot de bienvenue exprimé toute sa joie et sa fierté d’accueillir, dans sa collectivité, cet important atelier qui vise à renforcer les systèmes de gestion des finances publiques au Mali, en apportant des assistances techniques aux différents acteurs.

Le Groupe de suivi budgétaire (GSB), à travers cette activité, entend renforcer davantage les capacités des acteurs (élus, responsables et agents des services techniques de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que les acteurs de la société civile dans la compréhension et l’analyse des budgets). L’objectif recherché étant, selon lui, d’amener les participants à s’approprier le processus de préparation et d’exécution des budgets en vue d’une meilleure gestion des ressources publiques.

Amadou Traoré du GSB a, pour sa part, tenu à adresser ses remerciements au gouvernement qui ne ménage pas ses efforts pour accompagner sa structure dans ses différents chantiers de construction de la Nation. Il reste convaincu que l’importance du processus de préparation et d’exécution du budget de la mairie du District de Bamako aidera les participants à l’atelier à améliorer leurs connaissances en matière de processus budgétaire.

De son côté, le directeur de cabinet du gouvernorat du District de Bamako, Fatoma Coulibaly, a félicité le GSB et son partenaire, Tetratech, qui, grâce au financement du programme de gouvernance locale de l’USAID Mali, organisent cette rencontre d’information et d’échanges sur le processus de préparation et d’exécution du budget du district de Bamako. « Nous constatons aujourd’hui, avec un réel plaisir, que l’USAID s’est impliquée, à travers son programme de gouvernance locale, pour appuyer les efforts consentis par le Groupe de suivi budgétaire dans la diffusion des informations sur la gestion des finances publiques », s’est réjoui M. Coulibaly.

En effet, le gouvernement apprécie énormément l’accompagnement des Américains dans la mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation ainsi que l’ensemble des stratégies mises en place pour la stabilisation de notre pays. Fatoma Coulibaly a encouragé cette nouvelle dynamique de l’USAID envers la société civile malienne pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Toutefois, il reste convaincu que les avancées restent encore largement en deçà des immenses possibilités du Groupe de suivi budgétaire et ce, malgré toute l’attention dont il fait l’objet de la part des hautes autorités du pays.

Le budget est un outil essentiel pour assurer le développement économique et la paix sociale car il traduit, d’une manière générale, la politique économique et sociale de l’Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, devrait-t-il être utilisé de façon à assurer le bien-être des citoyens. Cet impératif a récemment conduit à l’émergence, à travers l’Afrique, d’initiatives des gouvernements et de la société civile à chercher la transparence et la responsabilité dans la gestion budgétaire, la participation des citoyens au processus du budget, la prise en compte du genre et les droits humains en lien avec le budget.

Au Mali, la société civile, à travers le Groupe de suivi budgétaire, s’est attelée à cette tâche depuis mars 2007. Les autorités de la mairie du district de Bamako ont accepté de s’engager dans cet exercice d’approfondissement de la démocratie et de la décentralisation.

S. DOUMBIA