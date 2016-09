Presse en ligne : UNE PLATEFORME POUR ARTICLES SCIENTIFIQUES

Le paysage médiatique de notre pays s’est de nouveau enrichi par la création en mai dernier d’un nouveau journal en ligne baptisé le « Journal scientifique et technique du Mali » (JSTM). www.maadou.org est le site web du JSTM. Le nouveau journal en ligne se fixe comme objectifs de contribuer au développement de notre pays à travers les sciences et les technologies. Le JSTM ne produira pas lui-même d’articles proprement dits. Il sera par contre animé par les articles des journalistes du Réseau des journalistes scientifiques du Mali (RJSM).

C’est-à-dire que le journal scientifique et technique du Mali vulgarisera les articles des journalistes du RJSM à travers son site web. L’équipe rédactionnelle sera composée de 20 journalistes. Présidé par le doyen de la Faculté des sciences et techniques (FST), Fana Tangara, le lancement officiel de la plateforme du JSM a eu lieu jeudi dernier à la FST sur la colline de Badalabougou.

Dans sa présentation, le promoteur du journal scientifique et technique du Mali, Hilaire Diarra a expliqué que sur le site « www.maadou.org », on doit s’inscrire pour pouvoir faire une contribution. L’inscription est rapide et très simple.

Cliquez sur « inscrire » et remplissez les informations demandées et précisez votre groupe ou statut, c’est-à-dire si on est chercheur, étudiant, enseignant ou de la société civile. Une fois que vous cliquez sur « terminer l’inscription » précise, le promoteur du JSTM, un email vous sera envoyé avec un lien. Cliquez sur ce lien pour accéder au site. En haut à droite cliquez sur « votre contribution » pour poster des commentaires, des biographies, des articles, des magazines, les opinions, des revues et des idées de recherches. Des fichiers pourront être partagés. Hilaire Diarra précise par ailleurs que les données sur la plateforme passeront par un contrôle de qualité avant d’être communiquées sous forme d’articles de reportages.

Les articles et les revues seront groupés par domaine. Les magazines pourront aussi être partagés ou vendus en ligne. Quant au portail, il permettra de connecter les opérateurs aux chercheurs d’emploi et surtout les étudiants en fin de cycle pour les stages et les emplois. « En définitive, notre plan est de produire des revues mensuelles scientifiques et techniques, des documentaires, d’entreprendre des projets de promotion de la science et de la technique, d’organiser des jeux concours dans les facultés et sponsoriser des sujets de recherche », assure le patron du JSTM. Selon, Hilaire Diarra, la science et la technologie ont un grand rôle à jouer pour changer la tendance décroissante d’indice de développement.

Saluant l’initiative des journalistes du JSTM, le doyen de la FST les a invités à ne pas seulement attendre les propositions des structures, mais de fournir eux-mêmes des efforts et des recherches supplémentaires. Fana Tangara a aussi proposé des cafés littéraires et des débats autour du système Licence-Master-Doctorat (LMD), sur l’importance des sciences et des technologies. « On a beau former les étudiants, si on ne dépasse pas la barre des 10% d’orientation des étudiants vers les sciences et les techniques, il n’ y aura pas de développement », estime Fana Tangara.

S. Y WAGUE