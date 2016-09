Présidentielle américaine: la charge sans retenue de Trump contre Clinton

Ce lundi soir 26 septembre 2016, Hillary Clinton était à l’offensive lors du premier débat avec son adversaire, le républicain Donald Trump. Elle avait notamment attaqué l’homme d’affaires sur sa déclaration de revenus, qu’il refuse de rendre publique, et sur ses mauvaises pratiques vis-à-vis de ses employés, qu’il ne paierait pas forcément.

Ce mercredi 28 septembre, Donald Trump, en meeting dans l’Iwa , a répliqué, face à ses partisans. « Combien de » scandales Clinton » ce pays peut-il encore absorber ? C’est l’un après l’autre à l’infini ! Vous connaissez l’histoire mes amis, vous assistez à ça depuis des années. »

Et de marteler son message : « Clinton fait partie du système. Elle se bat pour ses financiers et pour ses amis du sérail. En réalité, elle se bat pour elle-même. Et si, par malheur, elle en a l’occasion, elle mettra en vente le Bureau ovale ! Nous n’avons aucun doute sur ce point », a-t-il asséné. Son public l’a totalement approuvé.

Au même moment, Hillary Clinton retrouvait Bernie Sanders pour leur deuxième réunion publique commune depuis la fin des primaires démocrates. Le courant passe mieux, unis qu ‘ils sont par un objectif urgent : battre Donald Trump le 8 novembre 2016.

Eux aussi ont été très applaudis par leur audience. Hillary Clinton tente de mobiliser les jeunes, qui étaient plutôt acquis à Bernie Sanders. Parmi ses projets, l’université publique gratuite pour les étudiants issus d’environ 80 % des familles américaines les moins aisées : Sanders a affirmé qu’il y travaillerait avec elle.

RFI