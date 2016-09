Etats Unis : PREMIER AFFRONTEMENT MUSCLE ENTRE HILLARY CLINTON ET DONALD TRUMP

Débat très dense et tendu, entre Hillary Clinton et Donald Trump, lundi 26 septembre 2016 à New York : la candidate démocrate à la Maison Blanche a choisi d’adopter une stratégie d’attaque pour ce premier échange d’une heure et demie avec son adversaire républicain.

Avec notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio

Jamais le passé de Donald Trump n’avait été ainsi exposé lors d’un débat. A l’homme d’affaires milliardaire, qui vante ses succès, la candidate démocrate a répondu en évoquant ses faillites multiples et des affaires de petites entreprises escroquées.

« Qu’avez-vous à cacher aux Américains ? », a-t-elle interrogé, lorsque le candidat a réitéré son refus de rendre publique sa déclaration de revenus.

Hillary Clinton était aussi à l’offensive sur le « comportement raciste » du candidat Trump, après l’affaire de la nationalité du président Obama notamment. Elle a rappelé : « Donald a commencé sa carrière en étant poursuivi par le ministère de la Justice pour » discrimination raciale « . Donc, il a vraiment un long passé de comportement raciste. »