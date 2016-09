Politique : QUATRE DEPUTES QUITTENT LE GROUPE PARLEMENTAIRE RPM

Le principal parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement pour le Mali (RPM) a enregistré, avant-hier mercredi, la démission de quatre députés de son Groupe parlementaire.

Les démissionnaires sont : Mamadou Doumbia élu en Commune II de Bamako, Kalilou Ouattara de la Commune III, Bakary Diarra de Sikasso et Soiba Coulibaly de Kati. Ces élus ont informé le président par intérim du parti, le Dr Boulkassoum Haidara, par une lettre de démission. Selon eux, « c’est une lourde décision que nous n’aurions jamais prise n’eussent été les errements dans lequel le RPM originel se trouve aujourd’hui. Nous avions rejoint le RPM dans l’espoir de changer le quotidien de nos compatriotes et de leur proposer un projet clair et cohérent qui permettrait un développement socio-économique durable à notre pays, le Mali». Dans leur correspondance, ils rappellent le soutien qu’ils ont apporté au candidat du RPM, élu président de la République en juillet – août 2013. Mais, regrettent-ils, la situation actuelle du pays reste dominée par une insécurité persistante et des faiblesses de gouvernance. « Nous avons un temps tenté d’alerter nos camarades. Nous avons manifesté notre solidarité franche à l’endroit de la majorité présidentielle », soulignent-ils dans leur lettre de démission.

En réaction à cette correspondance, la direction du parti a diffusé un communiqué dans lequel il dit « prendre acte de ces démissions ». Signé par le Secrétaire général Bokary Tréta, le communiqué avise que « le Bureau politique national du RPM porte à la connaissance de tous les militants du RPM, singulièrement ceux des circonscriptions électorales concernées, qu’aucun acte posé par les députés démissionnaires n’engage désormais le parti. Le Secrétaire général dit, par conséquent, en appeller à plus de sérénité et de vigilance ».

S. DOUMBIA