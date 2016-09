Pasteurs et agriculteurs du Delta scellent la paix

Les pasteurs peulhs et agriculteurs qui s’étaient violemment affrontés dans la zone de Kareri, dans le cercle de Tenenkou (région de Mopti) ont scellé la paix et convenu d’un certain nombre de mesures de prévention, lors d’une rencontre intercommunautaire tenue les 3 et 4 septembre, a-t-on rapporté mercredi de source locale.

Coprésidée par les ministres de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadoun Konaté, et de la Réconciliation nationale, Mohamed El Moctar, la rencontre a regroupé pasteurs peulh et agriculteurs du Karéri, du Nampalari et du Kouroumari.

Elle s’est conclue par une série de recommandations, dont le retour des autorités administratives et communales dans la zone de conflit ainsi que la traduction en justice des présumés coupables et le recensement des victimes en vue de leur dédommagement.

Les affrontements, qui se sont déroulés le 26 août dernier entre peulhs et agriculteurs de la localité de Kareri ont, selon le bilan officiel, fait cinq morts et 7 blessés.

Le Premier ministre Modibo Keïta avait, dès le lendemain des affrontements, regroupé à Bamako les ministres concernés, des députés ainsi que des personnes ressources.

Modibo Keïta avait, au terme de cette rencontre, instruit une batterie de mesures d’apaisement et de prévention dont l’envoi, dans la zone de conflit, d’une délégation composée de membres du gouvernement, de députés et de notabilités.

En plus du ministre en charge de la Solidarité et de celui de la Réconciliation nationale, la rencontre intercommunautaire de Kareri a ainsi enregistré la participation du chef de cabinet du gouverneur de la 4ème région, Mamadou Gaoussou Traoré, du député Abdrahamane Niang et du préfet du cercle de Niono, Issiaka Bathily.