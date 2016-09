Paix et réconciliation nationale : DES MESSAGES CLES A TRAVERS LE RAP ET LE SLAM DES JEUNES

La Plateforme « Ensemble nous sommes un peuple », qui s’est fixée comme mission de promouvoir la paix, la citoyenneté et la démocratie pour assurer la cohésion sociale, organise du 1er au 21 septembre, une session de formation des jeunes artistes rappeurs de Mopti, Tombouctou, Gao et des 6 communes du District de Bamako sur l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger.

Créée en 2013, la Plateforme est composée de 4 organisations de jeunes et de femmes. Elle s’est inspirée de la devise du Mali « Un Peuple-Un But-Une Foi ». Sa session de formation baptisée « Podium de la paix » avait pour : « Le rythme des jeunes engagés dans le processus de paix et de réconciliation ». La formation était organisée en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Mali (CNJ-Mali) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le lancement officiel de ce nouveau projet de sensibilisation des jeunes a eu lieu au Centre Kadiatou Thiam de Faladiè. Le podium de la paix est un concours régional pour encourager le rôle de la jeunesse dans la mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes de Mopti, Tombouctou, Gao et Bamako sur l’Accord, d’obtenir leur accompagnement dans le processus de paix à travers la transposition de certains messages clés en rap et en slam. Le podium met aussi les rappeurs en compétition afin qu’ils lancent des messages de paix et de réconciliation à leurs camarades. Cette formation sera accompagnée par des prestations musicales de certains grands rappeurs de notre pays.

Le président de la Plateforme des jeunes « Ensemble nous sommes un peuple », Hafizou Boncana, a expliqué que le « Podium de la paix » est un cadre de promotion des jeunes rappeurs engagés dans l’accompagnement du processus de paix et de réconciliation..

« Les artistes sélectionnés ont entre 15 et 35 ans et n’ont jamais produit d’album sur le marché. Au cours de la complétion, les jeunes rappeurs ne seront pas uniquement jugés sur leurs qualités musicales, ils seront surtout notés sur l’originalité, la pertinence de leur message, la prestation scénique et leur capacité à communiquer avec le public », assure le président de la Plateforme. Et de préciser que la meilleure formation de Bamako représentera le District lors de la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre.

Le 1er vice-président du CNJ-Mali, Souleymane Satigui Sidibé, a, pour sa part, souligné que la Plateforme s’intéresse à tous les jeunes du secteur formel et informel. « A travers ce podium de la paix, ‘Ensemble nous sommes un peuple’ fera sortir les jeunes des mauvaises habitudes et préserver les acquis », a-t-il souhaité.

« La pyramide des âges dressée lors du dernier recensement de la population, indique que 3 maliens sur 5 sont des jeunes de moins de 25 ans. Ce qui veut dire qu’environ 60% de la population malienne est représentée par les jeunes », a révélé la directrice des affaires civiles de la MINUSMA, Mme Elsie N. Effange-MBella. « Il s’agit donc là d’un immense potentiel humain à mobiliser et à mettre au service de la paix. C’est ce que nous tentons de faire à travers ce podium de la paix », a-t-elle ajouté.

Enfin, le chargé de mission du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mamadou Lazare Traoré, qui présidait la cérémonie d’ouverture, reconnaissant que le rôle de la jeunesse a été toujours déterminant dans la paix et de la réconciliation nationale, a souhaité que l’événement permette de freiner la participation des jeunes au terrorisme.

S. Y WAGUE