OMS : 92% de la population mondiale respire un air trop pollué

Presque tous les habitants de la planète respirent un air ambiant trop pollué. C’est la conclusion d’un rapport de l’OMS, l’Organisation mondiale pour la santé, pour qui 92 % de la population mondiale vit dans des lieux où les niveaux de qualité de l’air extérieur ne respectent pas les limites qu’elle a fixées. Avec des conséquences catastrophiques pour la santé.

L’étude menée par l’OMS dans 3 000 lieux, en majorité urbains, est sans appel : 92 % de la population vit dans un environnement qui ne respecte pas les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air. D’après celles-ci, le taux des particules fines de moins de 2,5 microns ne doit pas dépasser 10µg/m3 (microgrammes par mètre cube).

« Les particules fines sont les plus dangereuses, car elles entrent plus profondément dans les poumons et sont toxiques pour le système respiratoire et le système cardiovasculaire », explique le Dr Annette Pruss-Ustun, du département de Santé publique et Environnement de l’OMS, coauteure de l’étude

RFI