Niono : LE POINT SUR LES ELECTIONS COMMUNALES ET REGIONALES

Le préfet du Cercle de Niono, Issaka Bathily, a eu une réunion, le jeudi 8 septembre avec les acteurs politiques locaux, les sous-préfets, les chefs des services techniques, les représentants de la société civile et des services de sécurité. La rencontre qui s’est déroulée dans la salle de conférence du Cercle, avait à son ordre du jour l’organisation des élections communales et régionales à venir, et la mise en place des autorités intermédiaires.

Ce cadre de concertation initié par l’Administration, a expliqué le préfet, visait à mettre tous les acteurs locaux au même niveau d’information, et créer un climat de confiance entre tous ceux qui sont impliqués dans le processus électoral du début à la fin, afin de parvenir à un bon déroulement des scrutins partout sur l’ensemble du cercle.

Les participants à cette rencontre, dont la plupart ont déjà des expériences passées en matière d’élections se sont exprimés sur tous les aspects pouvant entacher le déroulement normal du scrutin, comme par exemple le changement de place des bureaux de vote ou le cas des électeurs qui disposent de la carte NINA, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale et vice-versa.

Après des échanges intenses sur les préoccupations évoquées par les uns et les autres, le préfet du Cercle a annoncé à l’assistance que sur la base des chiffres fournis par la Délégation générale aux élections la (DGE), le Cercle de Niono totalise pour les élections du 20 novembre prochain, 183 916 électeurs dont 89 868 femmes. Ces électeurs seront repartis entre 544 bureaux de vote.

Issaka Bathily a par ailleurs fourni de larges informations sur les Autorités intérimaires, notamment les lieux et les critères d’intervention, leur mode de fonctionnement et leurs attributions. L’Autorité intérimaire est définie comme un organe chargé provisoirement de la gestion d’une collectivité en attendant la mise en place d’un conseil élu. Le Cercle de Niono n’est pas concerné, par la mesure a précisé le préfet qui a aussi informé les participants à la rencontre de l’organisation de la Biennale spéciale artistique et culturelle à Bamako du 24 au 31 décembre 2016. En prélude à ce grand rendez-vous national, la Région de Ségou organisera sa Biennale du 24 Septembre au 31 octobre, à laquelle prendront part tous les Cercles de la Région.

La rencontre a pris fin par la restitution par le préfet des recommandations issues des travaux de la rencontre intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs du Delta du Niger, tenue à Niono du 3 au 4 septembre.

C. O. DIALLO

Amap-Niono