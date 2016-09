Natation, tournoi populaire : LES ATHLETES SE TESTENT

La 4è édition du tournoi populaire de natation s’est déroulée la semaine dernière à la Piscine olympique du stade Modibo Keïta. Organisée chaque année par la Fédération malienne de natation (FMN), la compétition entre dans le cadre de la détection de jeunes talents. Aussi, le tournoi permet aux nageurs du pays de se tester et d’améliorer leurs performances.

Les nageurs âgés de 8 à 60 ans peuvent participer à la compétition. C’est dire que même les athlètes sans clubs sont autorisés à s’inscrire au tournoi populaire de natation. Cette 4è édition s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le président de la Fédération malienne de nation, Mamourou Boiré, le président de la ligue de Bamako, Yaya Konaté et le directeur technique national, de la fédération, Mahamane Baba.

Les athlètes se sont affrontés dans une dizaine d’épreuves qui sont : la nage brasse, la nage libre, la nage papillon, le 50m nage brasse, le 50m nage libre. Chez les minimes filles, Fatoumata Konaté s’est imposée au 50m nage libre, alors que Sékou O. Djiguiba a dominé l’épreuve des vétérans (50m nage brasse et 50m nage libre). L’une des révélations de cette 4è édition du tournoi populaire de natation a été sans conteste Mahamadou Fofana qui a remporté trois épreuves : le 50m nage libre, le 50m nage brasse, le 100m nage libre. Aux 50 et 100m nage papillon, Ibrim Soumaré s’est hissé sur la plus haute marche du podium, tandis que Ousmane Soumaré a été sacré chez les minimes garçons au 50m nage libre. Chez les cadets, Sory Koné s’est imposé au 50m nage libre.

Dans son allocution de clôture le président de la Fédération malienne de natation, Mamourou Boiré a salué la bonne prestation d’ensemble des athlètes et indiqué que le tournoi populaire vise à détecter de jeunes talents appelés à défendre les couleurs du Mali dans les compétitions internationales. «Aussi, ajoutera le premier responsable de la FMN, le but de cette compétition populaire est de faire en sorte que toutes les Maliennes et tous les Maliens qui aimeraient pratiquer la natation puissent le faire». Mamourou Boiré conclura en rappelant que la pratique de la natation peut soigner des maladies comme l’arthrose.

Moctar DIOP

—

FC Barcelone : ALCACER, UN JOKER POUR FAIRE SOUFFLER LA «MSN»

C’est un des plus anciens feuilletons catalans qui se clôt ce lundi. Depuis plusieurs mois – et même au-delà -, il ne se passait plus une semaine sans que les médias locaux ne consacrent leurs gros titres à la quête d’un attaquant de pointe pour le FC Barcelone. Avec une pléiade de noms cités, parmi lesquels les Français Alexandre Lacazette et Kevin Gameiro. A deux jours de la clôture du mercato, le champion d’Espagne a finalement, enfin, trouvé son bonheur : il se nomme Paco Alcacer et vient de s’engager pour cinq ans. L’attaquant de 23 ans quitte le FC Valence, son club formateur, en échange d’un chèque de 30 millions d’euros (+ 2 de bonus) et du prêt avec option d’achat de Munir El-Haddadi, comme le précise le communiqué du champion d’Espagne. Une coquette somme pour le Barça qui investit sur un attaquant considéré comme un grand espoir en Espagne. Auteur de 13 buts en 34 journées de Liga l’an dernier, Alcacer compte déjà 13 sélections avec la Roja. De quoi justifier l’investissement du Barça, qui a ajouté à son contrat une clause libératoire de 100 millions d’euros !

En Catalogne, Alcacer sait pourtant qu’il devra mettre son ego… et son temps de jeu de côté. Il arrive en tant que doublure de l’indéboulonnable MSN, et aura à se contenter, en théorie, des miettes laissées par Messi, Suarez et Neymar. Qui pourraient cependant être plus conséquentes que l’an dernier, puisque Luis Enrique a dans l’intention de ménager davantage son trio de stars pour éviter la fatigue au printemps, au moment où le Barça aura sans doute des rendez-vous importants à négocier en Liga et en Ligue des champions.Polyvalent et capable de se fondre dans le moule du jeu barcelonais, Alcacer devra briller sur les fenêtres de tir dont il disposera. Une problématique commune à toutes les recrues estivales du Barça. Car à Alcacer ont précédé Samuel Umtiti (22 ans), Lucas Digne (23 ans), Denis Suarez (22 ans) et André Gomes (23 ans). Tous de la même génération, tous internationaux et pourtant tous destinés à des rôles de doublures. Sur cet été de transferts, Barcelone a déroulé une stratégie qui a le mérite d’être claire : rallonger son effectif en qualité et en quantité avec des joueurs à fort potentiel. Reste à savoir si, pour Alcacer, elle s’avèrera payante.