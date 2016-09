Mopti : LE ROLE MAJEUR DES AUTORITES LOCALES DANS LA GESTION DES AFFAIRES LOCALES

La salle multifonctionnelle de l’Alliance franco-malienne de Mopti a abrité le samedi 3 septembre, les activités célébrant le troisième anniversaire de l’agence de communication « Yellencom- Services » couplé à un atelier d’information des chefs traditionnels initié par l’ONG « CRI 2002 ».

L’évènement était présidé par le directeur de cabinet du gouverneur de la Région de Mopti, Boukary Koïta et s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités dont le Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002, Hatou Dembélé représentant le président du Conseil régional, de la présidente l’antenne régionale de la CAFO, Amina Kanta.

Outre les mots de bienvenue du représentant du maire de Mopti, Abdoulaye Maïga, la cérémonie a été marquée par l’intervention du point focal de CRI 2002 Sidy Maïga, promoteur de « Yellencom Services ».

Dans son intervention, Sidy Maïga a présenté sa structure qui se veut un médium de développement dans sa vision, ses activités et ses perspectives d’avenir. Les regards croisés des participants et les témoignages sur « Yellecom Services » ont été un des temps forts de la cérémonie.

Le président de CRI 2002, Dr Abdoulaye Sall principal conférencier a entretenu l’auditoire sur le thème intitulé : « CRI 2002 sur le chantier de l’implication des autorités traditionnelles dans la gestion des affaires locales ».

Il a d’abord expliqué le concept d’Etat de droit qui est un Etat dans lequel prévaut la bonne gouvernance qui impose à tous les acteurs, y compris l’Etat lui-même les lois, une gestion transparente des affaires publiques des responsables ayant le devoir de rendre compte de leurs actions et la participation des citoyens.

Cette rencontre, la première du cadre de concertation de Mopti visait à s’accorder sur les balises à poser pour l’organisation d’une journée d’engagements publics dans le cadre de la mise en œuvre des activités conférées à CRI 2002 par le Programme partenariat pour l’exercice d’une gouvernance appropriée (PEGA) 2015-2018 financé par la coopération suisse à travers l’ONG Oxfam.

Cette conférence des acteurs politiques, économiques, sociaux-culturels incluant les autorités traditionnelles et coutumières visait la relance et l’émergence du développement économique de Mopti dans un climat de paix et de cohésion sociale, a indiqué Abdoulaye Sall, avant d’inviter les organisations de la société civile et notamment les chefs traditionnelles à une appropriation des activités du PEGA dont la finalité recherchée est de contribuer à l’effectivité de la nouvelle vision de la décentralisation fondée sur la régionalisation issue des Etats généraux et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Le représentant du chef de l’exécutif régional, Boukary Koïta a salué le courage et les initiatives de CRI 2002 dans le cadre du rétablissement des chefs traditionnelles dans leur rôle et culture citoyenne fondée sur la prise de conscience de la redevabilité, gage de développement.

Dr Sall a expliqué qu’une source de dysfonctionnement dans notre système d’état civil que CRI 2002 s’attellera à corriger à l’avenir, est l’absence d’état civil primaire. « Le constat est que dans nos communes, il y a un état civil principal et un état civil secondaire et le primaire qui doit exister auprès des chefs traditionnels pour recenser les naissances du village, du quartier ou de la fraction, ne fonctionne pas », a-t-il constaté.

D. COULIBALY

Amap-Mopti