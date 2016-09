Mopti : L’ALPHABETISATION A CŒUR

La Région de Mopti, à l’instar de la communauté international a célébré la 50ème édition de la Journée internationale de l’alphabétisation, le 15 septembre dernier. C’est le village de Youré dans la commune rurale de Sio (Cercle de Mopti) qui a abrité l’évènement dont l’objectif est de souligner l’importance de l’alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations.

La cérémonie était présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Mopti, Oumar Maïga et s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le directeur adjoint de l’Académie d’enseignement de Mopti, Daouda Doumbia, le directeur du Programme de développement coordonné dans la Région de Mopti (PDCRM) du Réseau Aga Khan, Zana Koné et des représentants d’autres partenaires techniques et financiers de l’éducation et les autorités locales de Sio.

En rappelant le thème de l’édition 2016 « synergie, alphabétisation et éducation non formelle, formation professionnelle et technologique de l’information et de la communication, facteurs incontournables pour un développement durable », Daouda Doumbia a indiqué que le développement, loin d’être un état est un processus lent et long dont l’alphabétisation est le moteur dans la mesure où, ceux qui savent lire, écrire et compter sont les mieux outillés pour anéantir les nombreuses embûches qui jalonnent le chemin qui mène à un changement tant qualitatif que quantitatif. Il a insisté sur la nécessité de la synergie pour que l’alphabétisation contribue efficacement à l’élimination de la pauvreté et à l’infléchissement la forte croissance démographique.

Le représentant du gouverneur, Oumar Maïga a expliqué que de gros efforts sont déployés dans le domaine de l’alphabétisation dans notre pays.

Les activités d’éducation non formelle touchent 102 communes à travers les huit Cercles de la Région de Mopti qui compte deux académies et 14 centres d’animation pédagogique.

Pour la campagne 2015-2016, l’académie d’enseignement de Mopti a compté 2192 néo-alphabètes dont 1295 femmes. Les langues d’enseignement dans les centres d’éducation de la Région sont, le bamanankan, le fulfuldé, le dogosso et le bozo. Selon lui, à cause des contraintes dont l’insuffisance des moyens de suivi, la faible implication des collectivités territoriales dans l’éducation non formelle, l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements, l’alphabétisation peine à trouver un véritable élan. Il a aussi pointé du doigt l’insuffisance du nombre d’éducateurs, d’animateurs qualifiés et de formation continue.

Au nom des populations de la Région, le représentant du gouverneur, Oumar Maïga a remercié les ONG, les associations, les services techniques et organismes internationaux qui sont les principaux acteurs de l’éducation non formelle dans notre pays.

Les témoignages des néo-alphabètes à travers des lectures de poèmes et récitals, la visite du centre d’alphabétisation de Youré et la remise de cadeaux aux néo-alphabèts et les structures qui se sont distingués, ont mis fin à la cérémonie dont l’animation était assurée par des marionnettes bamanan.

D. COULIBALY

AMAP-Mopti