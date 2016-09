maternité tardive : UNE DURE EPREUVE

L’enfant est un don de Dieu. La plupart des épouses souhaitent en avoir dès la première année de mariage. Mais des «malchanceuses» passent cinq, dix, voire vingt ans avant d’en avoir

La procréation couronne le mariage, l’union sacrée entre l’homme et la femme. L’enfant est une merveille, dont l’arrivée comble le couple. «Il est le témoignage vivant de l’amour de Dieu pour les hommes.» dixit la Bible. Cependant, si certains couples ont la chance d’avoir leur premier enfant dès la première année du mariage, d’autres souffrent longtemps avant d’en avoir. Ils peuvent passer cinq ans, 10 ans, voire vingt ans de mariage avant de vivre la joie d’être parent. Dans la société africaine, particulièrement la nôtre, ces couples sont confrontés à toutes sortes de préjugés venant de l’entourage. L’épouse stérile ( ?) à tort ou à raison, est pointée du doigt comme la fautive. Elle est traitée de tous les noms d’oiseaux. Elle subit toutes sortes d’humiliation jusqu’au jour où l’enfant, le don de Dieu atterrira sur ses genoux. Combien de dignes épouses, ménagères modèles et cuisinières émérites ont enduré cette dure épreuve ? Aujourd’hui, les bambins tant désirés remplissent leurs vies de joie. Plusieurs retardataires de la procréation ont accepté de commenter leur douloureux pèlerinage, avant d’être «la reine» au milieu d’une cérémonie de baptême. Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris.»Victor Hugo. L’heureuse mère Fatoumata est âgée d’une cinquantaine d’années. Elle est mariée depuis une trentaine d’années. Les premières années de mariage ont été traumatisantes dans sa belle famille. C’est après dix ans de mariage qu’elle a contracté sa première grossesse. Aujourd’hui, Fatoumata élève dans la joie trois garçons. Cette épouse comblée est originaire de «Kita, le royaume de l’arachide». Elle est mariée à un cousin. Elle se souvient des sombres premières années de sa vie de couple sans enfant. Le récit est pathétique : «nous avons passé les 6 premières années de mariage dans la grande famille avant que mon mari ne soit muté à Bamako. Ces années ont été énormément éprouvantes pour moi. J’ai vécu un vrai calvaire parce que je n’arrivais pas à tomber enceinte ». La belle mère supportait mal le fait que la femme de son premier garçon n’arrivait pas à enfanter. Plus les années passaient, plus la vieille s’impatientait. Convaincue que Fatoumata ne pouvait plus enfanter, elle a mis la pression sur son fils. Il devait prendre une seconde épouse. CONSCIENT DU PROBLè-ME. Malgré ces pressions, le mari n’a pas cédé. Il était conscient que le problème pouvait venir de lui et non de Fatoumata. «Je vivais l’enfer tous les jours. Ma belle mère me traitait de tous les noms d’oiseaux. Lorsque je voulais envoyer un enfant en commission, l’impitoyable belle-mère lui interdisait de se mettre au service d’une femme stérile», se rappelle Fatoumata. Plus le temps passait plus l’espoir s’amenuisait dans le cœur de Fatoumata. Après avoir dépensé toutes ses économies dans les médicaments traditionnels, elle a fini par accepter son destin : elle ne pouvait pas avoir d’enfant. Chaque fois qu’on annonçait dans la famille la naissance d’un bébé, Fatoumata se réfugiait dans sa chambre pour pleurer. Et son mari volait à son secours. Elle affirme :«c’est mon mari qui me consolait. Il n’a jamais cessé de me soutenir. Et un beau jour le médecin a révélé que j’étais enceinte. Je crois que le Tout Puissant a récompensé la patience de mon mari. En bon musulman il est convaincu que l’enfant est un don divin.» Aujourd’hui, le premier fils de Fatoumata a terminé l’université et travaille dans une grosse entreprise malienne. La patiente et stoïque épouse a invité les couples qui n’ont pas encore enfanté de patienter. «Dieu donne l’enfant à qui il veut et au moment qu’il veut», a-t-elle prêché. La sage femme Mme Sow a passé plus de cinq années de mariage avant de donner naissance à son premier garçon. Ce bout de bois de Dieu a deux ans aujourd’hui. Contrairement à Fatoumata, Mme Sow n’a pas eu de problèmes avec sa belle famille. Mais des voisins trop curieux lui tapaient sur les nerfs en l’interrogeant souvent sur son retard de maternité. «Mon souci a commencé une année après le mariage. Dans le quartier aussi bien qu’au service, on n’arrêtait pas de me demander ce que j’attendais pour avoir un enfant. Comme si c’était à moi de me donner un enfant», a-t-elle confié. Deux ans après leur mariage, lasse de ces interrogations, Mme Sow a proposé à son mari de faire des consultations. L’époux acceptera cette proposition. Les deux conjoints se sont prêtés à des séries d’examens. Elles ont révélé que le problème venait de son mari. « Il me semble que ce retard dans la procréation est une tare génétique dans la famille de mon époux. Quand je me suis mariée, j’ai été informée que deux de ses frères avaient passé plusieurs années de mariage sans avoir d’enfant. Le premier après 12 ans de mariage aura des jumelles. Le premier enfant du second arrivera après cinq ans de mariage», a-t-elle commenté. Ces observations empiriques ne sont pas fondées selon les médecins. La nouvelle mariée Dikel et son époux se lasseront vite de répondre aux questions des parents et des voisins. Avant de connaître le bonheur, les deux conjoints avaient fait des pieds et des mains pour avoir un enfant. En vain. La médecine moderne ne révélera aucune anomalie chez eux. Le couple frustré se rabattra sur la médecine traditionnelle. Les géomanciens exploiteront à fond le désarroi du couple, qui engloutissait ses revenus dans les sacrifices et les offrandes aux fétiches. Après ces années de souffrance, Dikel donnera la vie à des jumeaux et plus tard elle aura trois autres enfants. Nous terminons par le merveilleux récit de Awa. « Pendant 15 ans de mariage avec mon époux, Dieu ne m’a pas accordé la joie de la maternité. Jusqu’en 2012 j’ai été abreuvée de propos désagréables. Ma souffrance était indicible ? , a indiqué Awa. Vivant dans une grande famille, elle a énormément souffert des sous-entendus dégradants de sa belle mère. «Nous étions trois épouses dans la famille et les deux autres avaient chacune trois enfants. On m’a taxé d’inféconde, poussant mon homme à divorcer ou à prendre une deuxième femme», a-t-elle rappelé les larmes aux yeux. L’enfant tardait à venir, et le mari s’impatientait. Les examens médicaux avaient montré que les deux conjoints se portaient bien. «Au lieu de me soutenir, mon mari m’a tourné le dos. La nuit, il sortait et rentrait à des heures indues. Par finir, il engrossera une fille qu’il mariera. Dieu faisant bien les choses, trois mois après les noces de ma coépouse j’ai contracté une grossesse. Lors de notre entretien la bienheureuse Awa, qui attend un troisième bébé, était entourée de ses deux premiers garçons. A. D. SISSOKO