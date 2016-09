Mali-UNICEF : UN IMPORTANT LOT DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS POUR LES STRUCTURES DE SANTÉ

Le représentant résident de l’UNICEF au Mali Fran Equiza, a remis, jeudi dernier, au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Mme Togo Marie Madeleine Togo, un important lot de matériels roulants et d’équipements.

Cet appui de Gavi Alliance en partenariat avec l’UNICEF au gouvernement rentre dans le cadre du projet de renforcement du système de santé au Mali et l’amélioration des couvertures vaccinales. Le projet porte sur une durée de 5 ans et couvre la période 2016-2020 pour un montant de 20 dollars environ 11 milliards de Fcfa. Le lot composé de 20 véhicules et 400 motos est destiné aux régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni et Ménaka.

Le représentant résident de l’UNICEF, Fran Equiza, a souligné que l’UNICEF et ses partenaires ont pleinement conscience de l’ampleur des défis pour le renforcement du système de santé dans son ensemble mais surtout de l’amélioration des couvertures vaccinales des enfants et des femmes. « C’est pourquoi, a-t-il justifié, nous n’avons pas voulu attendre la réception de toutes les acquisitions avant de faire cette remise officielle ».

Il a indiqué que la première phase 2016-2017 a déjà permis l’acquisition de 20 véhicules et de 200 motocyclettes et de 25 incinérateurs pour les centres de santé de référence, le financement des activités opérationnelles des structures de santé et de la société civile, le paiement des arriérés de salaires de 44 médecins pour trois mois au titre de l’année 2015 et la rémunération de 72 médecins dans le cadre de la politique de médicalisation des centres de santé communautaires.

Fran Equiza a assuré que Gavi Alliance à travers l’UNICEF appuiera le département dans l’acquisition d’un véhicule de supervision et d’un camion de ravitaillement pour la section immunisation, le recrutement d’un consultant en logistique de vaccination, l’achat de 70 réfrigérateurs solaires, la construction d’un dépôt de 18 chambres froides. Le partenaire continuera notamment d’appuyer techniquement et financièrement la mise en œuvre des activités opérationnelles des structures de santé et de la société civile.

Le ministre Mme Togo Marie Madeleine Togo s’est dit convaincue que cet appui va fortement renforcer la capacité d’intervention mais aussi la prise en charge sur le terrain. « L’appui permettra aux agents d’améliorer les stratégies mobiles de vaccination en réalisant les activités de supervision », a-t-elle dit avant d’ajouter qu’il favorisera l’augmentation de la couverture vaccinale. Elle a invité à une livraison diligente et un bon usage des dons.