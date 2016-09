Mali – OCI : VISITE ENRICHISSANTE DU Dr HALIT EREN

Le directeur général du Centre de recherche, sur l’histoire, l’art et la culture islamique (IRCICA), Dr Halit Eren, a effectué une visite de travail au Mali du 1er au 5 septembre 2016. Cette visite, sur invitation du ministre de la Culture, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre le Mali et l’Organisation de la conférence islamique (OCI) ainsi que de la mise en œuvre du projet Timbuktu Renaissance.

Ainsi, l’IRCICA, premier organe subsidiaire de l’OCI concerné par la culture, entend-il participer aux efforts du Mali dans la réalisation du vaste projet de reconstruction, de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel endommagé dans le Nord du Mali.

Au cours de sa visite, Dr Halit Eren a eu des entretiens avec de nombreuses autorités maliennes et s’est rendu à Tombouctou pour constater les réalisations faites dans le cadre du plan d’actions de reconstruction des mausolées détruits et explorer les pistes d’intervention possible de son institution au Mali.

A Bamako, il a tenu à visiter notamment le siège de l’ONG Sauvegarde et valorisation des manuscrits anciens et défense de la culture islamique (SAVAMA/DCI). A cette occasion, il était accompagné par le chef de cabinet du ministère de la Culture, Almamy Abdoulaye Koureïssi, et le conseiller technique, Ali Ould Sidi. En près de trois heures d’horloge, l’invité du Mali s’est montré très intéressé par le travail accompli par l’ONG installée à Bamako, depuis l’occupation de Tombouctou, son siège social. Elle a évacué à Bamako 95% des manuscrits. Ces derniers sont gardés dans six quartiers différents de la capitale. Sur le site de Baco-djicoroni, les travaux de conservation dans des boîtes, la numérisation, le catalogage et le nettoyage sont effectués.

Au total, SAVAMA/DCI se targue d’un bilan élogieux malgré son transfert à Bamako : 377.491 manuscrits stockés et préservés, l’établissement de répertoire de 78.028 manuscrits à travers 9 bibliothèques, la conservation physique de 55.524 manuscrits dans 5820 boîtes de protection, la numérisation de 14.367 manuscrits et la publication d’un livre sur : « Culture de la paix et esprits de tolérance en islam ». L’ONG procède également à la réhabilitation de 12 bibliothèques et la reconstruction de 5 autres.

A la fin de sa visite, Dr Eren a exprimé son immense bonheur d’être venu au Mali. Il s’est dit convaincu que notre pays « a compris que le développement passe par la culture ». Quant aux relations entre l’IRCICA et le Mali, elles sont à leur début, avec cette visite de prise de contact. Le Dr Eren se dit confiant quant à leur développement futur.

Sur le travail abattu par SAVAMA/DCI, le visiteur reste enthousiaste. Il a estimé que « les gens ne mesurent pas encore la portée et la valeur réelle de cette œuvre » qui, avec le temps, seront reconnues. Devant un manuscrit en langue turque que le Dr Abdel Kader Haïdara, coordinateur de SAVAMA/DCI, a montré au Dr Eren, originaire de Turquie, le visiteur de marque est resté, de longues minutes durant, à déchiffrer la page. Pour lui, cela est la preuve qu’une relation intellectuelle forte lie nos deux pays.

L’IRCICA œuvre à l’élimination des préjugés contre l’islam et, ce, en encourageant la coopération internationale dans les domaines de la culture et de la civilisation islamiques. Le Centre offre une plateforme d’échanges et de dialogue des cultures dont le Mali souhaite s’inspirer, dans le cadre de sa lutte contre les extrémismes violents par la culture.

Y.DOUMBIA