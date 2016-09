Mali-Canada : LES MESSAGES FORTS DE Mme MARIE-CLAUDE BIDEAU

En visite à Bamako, le ministre canadien du Développement international et de la Francophonie a confirmé qu’Ottawa demeure un allié fort et fiable du Mali qui reste l’un des deux pays prioritaires de son aide au développement

Le ministre canadien du Développement international et de la Francophonie, Mme Marie-Claude Bibeau a effectué hier une visite officielle dans notre pays, au cours de laquelle elle a rencontré le Premier ministre, Modibo Keita et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, Abdoulaye Diop.

L’entretien de près d’une heure avec le chef de la diplomatie a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine. Les deux ministres étaient entourés de leurs collaborateurs. A l’issue de cette rencontre, les deux personnalités ont animé un point de presse sur les relations bilatérales entre le Canada et le Mali.

Mme Marie-Claude Bibeau a expliqué que sa visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays liés par « un partenariat historique ». « Je suis là aujourd’hui pour vous confirmer que le Canada est de retour en Afrique et demeure un allié fort et fiable pour le développement du Mali », a précisé le ministre canadien du Développement international et de la Francophonie qui saluera surtout les efforts déployés par le gouvernement dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

En matière de coopération, Mme Marie-Claude Bibeau a rappelé que le Mali est l’un des deux pays prioritaires de la coopération canadienne. L’aide canadienne est estimée à 100 millions de dollars canadiens par an.

Le ministre canadien du Développement international et de la Francophonie a révélé aussi que son pays revoit actuellement ses politiques d’aide internationale. Les femmes et les enfants seront au cœur des priorités, a ajouté Mme Marie-Claude Bibeau. Le but, selon elle, est de leur permettre de « développer leur plein potentiel, d’exercer leur droit, de participer pleinement aux prises de décisions, de contribuer au bien-être des familles, à la paix et à la croissance économique de leur pays ». Les femmes sont les plus grandes victimes de la pauvreté et de la violence alors qu’« elles sont de puissants agents du développement et de la paix. Aucune société ne peut se priver du potentiel de développement socioéconomique que représentent les femmes », soulignera-t-telle tout en exhortant à rendre justice aux femmes victimes de violences sexuelles.

Abordant les réalisations canadiennes par secteur, l’hôte du jour expliquera que son pays intervient au Mali dans plusieurs domaines comme la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, la gouvernance… Grâce par exemple à cette aide, le taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié a atteint 30% en 2014. Le Canada a aussi appuyé en 2015-2016, 132 regroupements d’agriculteurs et 16 coopératives, dont la majorité sont des femmes, précisera Marie-Claude Bibeau, qui s’est dit fière du fait que le Canada soit l’un des trois principaux partenaires bilatéraux de notre pays. Elle a également ajouté que son pays a récemment approuvé le projet vital « Vivre contre travail, promotion des achats locaux et de céréales » d’un coût global de plus de 10 millions de dollars canadiens.

Le Mali, le Canada et la République fédérale d’Allemagne ont signé un accord de financement d’un montant de 36 milliards de Fcfa. Cette convention qui couvre la période 2012-2021, est destinée à la promotion du développement économique et social en milieu rural à travers le Programme national d’irrigation de proximité (PNIP).

Souhaitant la bienvenue à son hôte, le ministre Diop a exprimé la gratitude et la reconnaissance du Mali au Canada. Il a salué le niveau des investissements privés canadiens au Mali. Selon le chef de la diplomatie, cet investissement envoisine le milliard de dollars. « Nous apprécions la partie canadienne qui privilégie l’écoute, le partenariat et la responsabilité mutuelle dans tout ce que nous faisons », s’est réjoui Abdoulaye Diop.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine a particulièrement salué l’approche participative du gouvernement canadien qui « tient à venir sur le terrain, écouter les acteurs en vue d’avoir une meilleure compréhension de la situation, des défis et des opportunités qui s’offrent à l’Afrique : jeunesse, sécurité, paix et stabilité… »

C. M. TRAORÉ