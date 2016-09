Lutte contre les stupéfiants : 435 GRAMMES DE COCAÏNE SAISIS

Les éléments de l’antenne de l’Office central des stupéfiants de Mopti ont saisi mardi 23 août, 435 g de cocaïne coupée avec de l’éphédrine d’une valeur de 13 millions de francs et procédé à l’arrestation de trois personnes de nationalité malienne. La direction de l’Office centrale des stupéfiants révèle l’information dans un communiqué qui précise que c’est suite aux informations concordantes faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de cocaïne entre Bamako, Ségou et Kidal que les éléments de l’antenne de l’OCS de Mopti ont mis en place un dispositif de surveillance dudit réseau.

Après une longue période d’observation, poursuit le communiqué, la collecte des renseignements a permis d’identifier le réseau, de localiser ses membres et de bien comprendre son mode opératoire. L’opération a permis d’interpeller le propriétaire du produit, un jeune homme âgé de 28 ans et deux de ses complices résidant tous à Ségou. La substance blanchâtre saisie qui était emballée dans trois sachets blancs, a réagi positivement aux tests à la cocaïne et à l’éphédrine. Le résultat des analyses atteste que la cocaïne a été «coupée» avec de l’éphédrine.

L’éphédrine est un précurseur chimique qui est utilisé dans le cadre de la fabrication des drogues de synthèse comme la métamphétamine.

Ce mélange de cocaïne et d’éphédrine est vendu sur le marché local par les trafiquants comme étant de la cocaïne pure.

Les suspects ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mopti