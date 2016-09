Liberté syndicale : LE SYPESCO FORME SES MEMBRES

Le tout premier comité directeur du Syndicat national des professeurs de l’enseignement secondaire des collectivités (SYPESCO) s’est réuni, samedi dernier, au lycée technique de Bamako sous la présidence de son secrétaire général, Adama Fomba.

Le comité directeur est une instance intermédiaire de prise de décisions entre deux congrès. Il a pour objectif de recueillir les préoccupations de toutes les coordinations régionales. Les enseignants du SYPESCO ont, au cours de leur comité directeur, réfléchi sur la plateforme revendicative, les mesures à prendre pour leur lutte syndicale et procédé à une formation des enseignants sur le syndicalisme assurée par l’administrateur du travail et de la sécurité sociale, Bakary Goïta.

Dans son exposé, le conférencier a défini le syndicat comme un groupement d’individus, démocratique, indépendant et basé sur une adhésion libre et volontaire. « La liberté syndicale, dira Bakary Goïta, est la capacité professionnelle, juridique et politique des travailleurs et des travailleuses de créer, en toute liberté, une association, une organisation dénommée « syndicat », en dehors de toute immixtion, de toute interférence de l’administration, de l’employeur, d’un parti politique, en conformité avec les textes nationaux et internationaux. M. Fomba a, ensuite, précisé que la liberté syndicale vise à donner aux travailleurs la possibilité de sortir de l’isolement, d’intégrer un ensemble. Elle a comme objectif l’accès des travailleurs à des conditions de travail permettant l’amélioration des conditions de vie, dans une vision de progrès, de justice sociale, des acquis par la discussion, la négociation, le dialogue, le partenariat et d’autres moyens.

Le conférencier a, enfin, déclaré que la liberté syndicale était garantie par la Constitution du 25 février 1992, la Déclaration de Philadelphie (Etats-Unis), la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), l’Organisation internationale du travail (OIT), les Normes internationales du travail (NIT), la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, les apports du colonialisme.

Le secrétaire général du bureau exécutif national du SYPESCO, Adama Fomba, a jugé qu’il était nécessaire de faire un bilan à mi-parcours de son syndicat, de décembre 2015 à septembre 2016. Il a rappelé qu’un serment de fidélité aux idéaux du SYPESCO avait été élaboré lors du congrès extraordinaire. Et les membres du bureau avaient pris l’engagement de respecter ce serment. « A ce effet, une de nos aspirations majeures est le respect sans faille de nos militants depuis leurs bases respectives. C’est pour cela qu’on a envisagé une gestion saine et multilatérale du SYPESCO », a soutenu M. Fomba.

Il a, par ailleurs, rappelé que le nouveau bureau exécutif national du SYPESCO avait été assigné en justice par l’ex-secrétaire général, Adama Konaté, pour troubles et annulation des résolutions du congrès du 22 décembre. « Le tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako avait déclaré irrecevable, en l’état, la 1ère requête et a débouté le requérant de sa 2ème requête jugée mal fondée », s’est réjoui M. Fomba. Fort de cette légalité et légitimité, le bureau exécutif national du SYPESCO a entamé des visites de terrain pour informer et sensibiliser ses militants. Ces visites ont permis de renouveler certaines instances en difficulté à Sikasso, Mopti, Ségou, Koulikoro et Bamako.

Le secrétaire général du SYPESCO a, par ailleurs, invité les militants à bien vouloir s’acquitter de leurs cotisations et de payer leurs cartes de membre. « C’est ce devoir de militant qui permettra au bureau d’être plus fort et plus indépendant », a-t-il dit.

S. Y WAGUE