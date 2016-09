Lecture et écriture : À LA RECHERCHE D’UNE METHODE D’ENSEIGNEMENT

Depuis de longues années, les élèves lisent très mal. Malgré l’introduction des méthodes innovantes de lecture et d’écriture dans notre système éducatif en coexistence avec les méthodes globale et mixte, la situation de la lecture et de l’écriture demeure critique dans notre pays. C’est pour corriger cette insuffisance que les directeurs nationaux de l’éducation, les directeurs des Académies d’enseignement (AE), des Centres d’animation pédagogique (CAP), les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves et les partenaires techniques et financiers (PTF) étaient réunis les 9 et 10 septembre au Grand hôtel pour réfléchir sur les nouvelles méthodes de lecture et d’écriture à l’école.

« La maîtrise de la lecture, de l’écriture demeure le socle de tous les apprentissages. C’est en lisant qu’on s’instruit », tel était le slogan de ces Journées nationales de réflexion sur les méthodes de lecture et d’écriture. Organisé par la Direction nationale de la pédagogie, le séminaire avait pour objectif de présenter aux participants les différentes méthodes de lecture en application dans le système éducatif malien, d’exposer les résultats des évaluations, des acquis des élèves en lecture et écriture en lien avec les méthodes pédagogiques.

La rencontre a aussi exposé les principes et les stratégies de la méthode syllabique et déterminé les modalités de la réintroduction officielle de cette méthode syllabique dans le système éducatif. Les Journées nationales de réflexion sur les méthodes de lecture et d’écriture consistaient également à présenter les évaluations faites dans les différentes méthodes de lecture et d’écriture, à proposer, à trouver et à adopter une seule méthode syllabique mieux appropriée à terme.

« Nous sommes en réflexion pour la recherche d’une meilleure qualité de lecture, d’écriture et pour obtenir une seule méthode syllabique », a précisé le directeur national de la Pédagogie, Témoré Tioulenta. En procédant à l’ouverture officielle des travaux, le ministre de l’Education nationale, Pr Kénékouo dit Barthélémy Togo, a déclaré que la reforme de l’enseignement par les pères de l’Indépendance, le Programme décennal de l’éducation (PRODEC) des acteurs de la démocratie pluraliste, l’offre d’une formation de qualité à tous auront été une préoccupation majeure des gouvernements successifs de notre pays. Il a ensuite rappelé que l’amélioration de la qualité des apprentissages aura été une quête permanente des plus hautes autorités de la IIIè République. Pour atteindre cet objectif, d’importants efforts ont été fournis en matière de dotation des écoles en manuels scolaires, en matériels pédagogiques et de formation des enseignants en méthodes actives d’enseignement à travers le Communautés d’apprentissage des maîtres.

« Nous devons reconnaître que la faible performance de nos élèves dans la lecture et l’écriture est troublante », a relevé le ministre de l’Education nationale qui a ajouté que la question qui taraude le plus les esprits c’est celle des méthodes de lecture utilisées dans nos écoles ces dernières années. La maîtrise de la lecture et de l’écriture est donc une condition indispensable pour la conquête des savoirs. Mais la méthode syllabique, pense le Pr Kénékouo dit Barthélémy Togo, à elle seule ne saurait conduire à la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Pour que cette méthode porte ses fruits, elle doit être exécutée dans un environnement scolaire favorable, suivi d’un engagement politique, des enseignants motivés, bien formés et acquis à la cause. La méthode doit être accompagnée d’outils pédagogiques adaptés, des élèves réguliers et attentifs et des parents d’élèves coopératifs.

« Les mesures d’accompagnement ne nous empêchent cependant pas de reconnaître que les résultats des élèves évalués à travers les méthodes en application ces dernières années sont bas et voire très bas. Il nous faut donc continuer à scruter la substance moelle de ces méthodes, mais aussi envisager l’exploration et l’exploitation d’autres méthodes. Au demeurant nous devons admettre que l’utilisation concomitante de plusieurs méthodes au sein du même système éducatif constitue en soit un facteur d’inégalité dans la maîtrise de la lecture. Il faudrait à terme parvenir à une uniformisation des méthodes à partir d’analyses pertinentes issues d’expérimentations jugées favorables », a conclu le Pr Kénékouo dit Barthélémy Togo qui a salué tous les acteurs de l’école pour leur contribution inestimable au bon déroulement de l’année scolaire 2015-2016.

S. Y WAGUE