L’ARBITRE BOUBOU TRAORE PASSE A COTE DU SUJET

S’il y a quelque chose qui n’a pas bien marché lors de ce carré d’as, c’est bien l’arbitrage. On s’en est encore aperçu mardi au stade Modibo Keïta lors du choc Stade malien-Djoliba qui a été officié par Boubou Traoré. Le jeune arbitre a été malheureusement la vedette de ce classique très attendu par les supporters et qui méritait un arbitrage digne de ce nom. Certes, les décisions du jeune arbitre international n’ont pas joué sur le résultat final de la rencontre, notamment les deux buts marqués par le Stade malien.

Mais disons-le sans ambages, Boubou Traoré a manqué de vigilance pour ne pas dire de courage en ne sanctionnant pas certaines actions. On peut citer par exemple cette faute de main du gardien du Stade malien, Djigui Diarra hors de sa surface de réparation qui méritait le carton rouge, mais qui n’a même pas été sifflée par le référé central. C’est difficile d’expliquer comment une faute aussi flagrante et grave a pu échapper à un arbitre international et à ses deux juges qui n’ont pas non plus bronché sur le coup.

Cette action a probablement été le premier tournant de la rencontre, surtout quand on sait qu’elle s’est produite en seconde période. Autrement dit, si Djigui Diarra avait été expulsé par Boubou Traoré comme le stipule le règlement, cela aurait sans doute affaibli le Stade malien et posé des problèmes au coach Mamoutou Kané «Mourlé».

Avec cette grosse bourde qui a provoqué l’ire des supporters du Djoliba, on pensait que le jeune arbitre international allait se ressaisir et rester dans le match.

Mais après le deuxième but du Stade malien et l’expulsion de Mamadou Coulibaly (le canonnier a enlevé son maillot alors qu’il avait déjà un jaune, ndlr), Boubou Traoré commit une nouvelle bourde aussi grossière que la première. Il exhiba le carton rouge au gardien du Stade malien qui avait vigoureusement protesté contre l’exclusion de son coéquipier (Mamadou Coulibaly, ndlr) pour ensuite faire machine arrière et le remplacer par le jaune. Là aussi, la sanction suprême s’imposait parce que le keeper-capitaine de Sotuba a bousculé le référé central qui titubera avant de revenir sur ses pas.

La prestation de Boubou Traoré n’a donc pas été à la hauteur des attentes et cela est d’autant plus regrettable que le jeune référé international est considéré comme l’un des meilleurs sifflets maliens. Déjà lors de la première journée, Boubou Traoré avait essuyé beaucoup de critiques après avoir officié la rencontre Réal-Stade malien remportée 1-0 par les Blancs. Nombre d’observateurs présents ce jour au stade Modibo Keïta ont reproché au jeune arbitre sa partialité et son incapacité à contenir la pression lors des grandes affiches.

D. COULIBALY