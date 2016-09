L’ambassadeur Gilles Huberson en fin de mission : «LE PROBLEME DE KIDAL DOIT ETRE REGLE ENTRE MALIENS »

L’ambassadeur de la France au Mali, Gilles Huberson, en fin de mission dans notre pays, a rencontré, mardi dernier, la presse pour faire le point de son séjour malien. L’on se rappelle que le diplomate français avait posé ses valises à Bamako en 2013 au moment où la situation politique et sécuritaire du pays n’était pas tout à fait stable. Après trois ans et demi de fonction au Mali, Gilles Huberson estime qu’il y a eu de grandes avancées comme la tenue de l’élection présidentielle, la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation entre les gouvernement et les groupes armés, la lutte engagée contre le terrorisme.

«Sur le plan sécuritaire, je retiendrai, avec une immense fierté, le déclenchement de l’opération Serval le 11 janvier 2013», a-t-il apprécié. «On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour la résolution de cette crise. Aujourd’hui, c’est toute la communauté internationale qui est mobilisée. Un accord de paix a été signé et je reste confiant pour son application», a-t-il ajouté.

Malgré la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain, l’ambassadeur français pense qu’il ne faut pas perdre l’espoir. « Le terrorisme recule dans ce pays. Seulement l’immensité du territoire fait qu’on ne peut pas tout contrôler. L’insécurité perdure car il est facile de poser une mine quelque part », a-t-il expliqué. Gilles Huberson pense aussi que les efforts qui sont en cours pour renforcer les moyens d’action des forces de défense et de sécurité maliennes permettront de prendre le dessus sur les terroristes et les narcotrafiquants qui sèment la terreur au nord et au centre du pays.

« L’armée malienne a subi des attaques traitres. Mais elle se reconstruit. Elle se forme. Elle s’équipe. Elle est plus motivée qu’avant. Avec l’aide des Européens, le défi sécuritaire sera relevé. On est tous avec le Mali. On est tous dans le même bateau car les terroristes qui attaquent le Mali sont les mêmes qui agissent en France ou ailleurs », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que l’accent doit être également sur la lutte contre le trafic de drogue qui est devenu un bon business pour les terroristes. « C’est une lutte difficile. Mais il faut la mener », a-t-il préconisé.

Par rapport à la situation de Kidal, le diplomate français estime qu’il faut régler cette question par le dialogue. « Les gens qui sont à Kidal sont des Maliens. Donc je pense qu’il faut régler ce problème entre Maliens « , a-t-il dit. Sur la question de savoir si le jeu de la France est clair à Kidal, Gilles Huberson a répondu: « La critique est normale. Elle est parfois juste. Elle est parfois injuste…La France et les autres forces internationales se battent pour la liberté du Mali. Elles risquent leur vie, mais je pense que c’est nécessaire ».

Sur le plan du développement, l’ambassadeur français a rappelé que la France est le premier bailleur de fonds du Mali. «Grâce à l’Agence française de développement, plusieurs infrastructures ont été réalisées, notamment le projet d’eau de Kabala, des lycées publics, des barrages de retenue d’eau dans le nord du Mali », a énuméré Gilles Huberson dont la prochaine destination est l’Ile Maurice.

M. KEITA