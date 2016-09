La Première dame à l’hôpital Gabriel Touré : SOLIDARITE RENOUVELEE ENVERS LES ORPHELINS DU SIDA

La Première dame, Mme Kéita Aminata Maiga, a procédé vendredi, au centre pédiatrique de l’hôpital Gabriel Touré, à la remise de divers objets aux enfants orphelins du sida, lors d’une cérémonie modeste mais pleine de signification.

Le don remis au profit de 149 enfants, est composé de 25 00 paquets de farine enrichie d’une valeur de 2 millions de Fcfa. Il comprend également des kits scolaires (toutes les fournitures pour une année scolaire tranquille de l’enfant). Ce lot d’une valeur estimée à 2,2 millions de Fcfa, bénéficie à 350 enfants.

« Ce n’est pas une surprise pour nous d’assister de nouveau à cette cérémonie, parce que la Première dame est une maman qui sent dans sa chair la douleur de tous ces enfants », a dit le directeur du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, le professeur Kassoum Amadou Sanogo, en souhaitant la bienvenue à la présidente de la fondation Agir. Il a assuré l’hôte du jour « de la disponibilité du centre et de toutes les mamans pour garantir cette prise en charge ».

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Bakary Diarra, a estimé que l’appui de la fondation Agir aux orphelins est un acte à saluer et à encourager car, précisera-t-il « en le faisant, elle appuie le département dans ses missions assignées par les plus hautes autorités de notre pays ».

Au Mali, les programmes de prévention de la transmission mère-enfant et de prise en charge pédiatrique ont démarré en 2001 et ont connu, depuis, des avancées significatives. Au centre d’excellence de la pédiatrie pour la prise en charge du Vih/Sida, 619 enfants sont sous traitement ARV et 245 nourrissons nés de mères séropositives.

Pour faire face aux insuffisances et attentes, et dans le cadre des Objectifs du millénaire, sous le parrainage de la Première dame, le Mali a élaboré un plan d’élimination de la transmission mère-enfant du Vih 2015-2019. « Le don constitué de vivres, de fournitures scolaires, de jouets apportera un soulagement notoire aux tuteurs de ces enfants et leur donnera un espoir certain. Pour finir, nous exhortons la direction à faire bon usage des dons reçus », a dit Bakary Diarra.

Mme Kéita Aminata Maiga a, pour sa part, remercié le personnel de l’hôpital et tous les organisateurs de la cérémonie.

S. DOUMBIA