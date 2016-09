Doctrine: LA OUMMAH

La tradition prophétique a consacré la délivrance d’un prêche à l’assemblée des fidèles lors des prières rituelles du vendredi, et lors des deux fêtes annuelles de la communauté musulmane. Le modèle de cette exhortation, en prélude à l’office canonique du vendredi, a été institué par le Guide de l’islam (PSL) durant la période médinoise de son apostolat. Dans sa dimension spirituelle, le message délivré à cette occasion s’ouvrant sur la proclamation de l’unicité divine, réitère la profession de foi, invitant le fidèle à la reconnaissance de la grâce divine dans toutes les phases de son existence. Cette exhortation dont l’objectif est la diffusion de certains enseignements de l’islam, recouvre aussi des aspects qui ne sont pas exclusivement cultuels. Les assemblées peuvent ainsi être entretenues des principes devant régir les relations sociales. Le souci d’un mieux-être de l’humain cultivé par l’islam est manifeste dans le message délivré à cette occasion.

La référence en la matière pour les oulémas demeure le prêche connu comme le dernier sermon du Prophète à Arafat. Dans ce message qui s’adressait au genre humain à travers la foule des tout premiers pèlerins, le Prophète mettait en avant la personne humaine. Les principes qu’il énonçait à ce propos figureront sous diverses formes dans les réglementations établies au fil des âges par différents courants de pensées. « Votre sang, vos biens et honneur vous sont mutuellement sacrés, jusqu’au jour où vous comparaîtrez devant votre Seigneur », avait-il proclamé. Il devançait ainsi de loin, le principe de l’inviolabilité de la personne humaine porté dans des déclarations et autres lois fondamentales sous diverses latitudes.

Le Guide de l’islam avait par ailleurs exhorté les fidèles à mériter de la confiance que viendrait à placer en eux leur semblable. « Quiconque reçoit un dépôt, qu’il le rende à celui qui le lui avait confié », avait-il dit. Une prescription coranique stipule notamment : « … S’il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue; et qu’il craigne Allah son Seigneur…» (2:283)

Le Messager avait, par la même occasion, rappelé l’interdiction formelle de retirer un quelconque intérêt de l’argent prêté. Il avait également souligné un principe essentiel à l’épanouissement de toute société humaine : « Craignez donc Dieu en ce qui concerne les femmes et assurez leur le meilleur traitement », avait-il exhorté l’assistance.

Il avait en outre appelé l’immense foule des croyants à ne jamais oublier que tout musulman doit, pour tout autre musulman, être un véritable frère, car tous les musulmans du monde ne forment qu’un seul peuple de frères. Le rappel en est fixé pour la postérité en un passage du Saint Coran : « Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu’on vous fasse miséricorde.» (49:10)

Au terme de son prêche, le Messager avait, à plusieurs reprises, demandé aux fidèles de relayer le message à ceux qui n’étaient pas présents. Et afin que les générations futures ne perdent point de vue ces enseignements de l’islam, il avait déclaré : « En vérité, j’ai laissé auprès de vous de quoi vous éviter de tomber dans l’égarement, si vous vous y cramponnez : le Livre de Dieu et la Sunna de son Prophète ».

A. K. CISSE