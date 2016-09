Kung-fu wushu, championnat ouest-africain : LE MALI REVIENT AVEC 20 MEDAILLES

La 3è édition du Championnat ouest africain de Kung-fu wushu s’est déroulée du 23 au 28 août à Lomé au Togo. Au total, 7 pays ont participé à la compétition : le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Bénin. La sélection nationale était composée de 19 athlètes dont 12 combattants et 7 taoïstes.

Les combattants étaient accompagnés d’un médecin, de deux responsables de la Fédération malienne de kung-fu wushu, d’un arbitre, d’un entraîneur et d’un animateur sportif. Les combattants maliens ont remporté 20 médailles dont 5 d’or, 4 d’argent et 11 de bronze et se sont classés troisièmes du tournoi, derrière la Côte d’Ivoire et le Bénin qui obtenu, respectivement, 10 et 7 médailles d’or.

La semaine dernière, la délégation malienne a présenté sa belle moisson au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de la Fédération malienne de kung-fu wushu au stade du 26 Mars. La rencontre était présidée par Youssouf Singaré, chef de cabinet du ministre des Sports, en présence du directeur national des sports et de l’éducation physique (DNSEP), Mahamadou Sidibé et du président d’honneur de la Fédération malienne de Kung-fu wushu, Maître Cheick Coulibaly.

Dans une brève allocution, le chef de cabinet du ministre des Sports, Youssouf Singaré a félicité les combattants maliens pour leur belle prestation, avant de rendre hommage au père fondateur du Kung-fu-wushu malien, Maître Cheick Coulibaly. «Je voudrai d’abord rendre hommage au promoteur du Kung-fu wushu au Mali, Maître Cheick Coulibaly avant d’évoquer le bilan de la sélection nationale.

Le travail qu’il a commencé est en train de progresser positivement dans notre pays, je suis bien placé pour le témoigner et dire à Maître Cheick Coulibaly les autorités maliennes lui sont reconnaissantes», dira Youssouf Singaré. «Ce 3è Championnat ouest-africain marquait la première sortie en groupe de nos combattants, mais le résultat est là. Ils ont fait honneur au drapeau national en remportant 20 médailles dont 5 en or, 4 en argent et 11 en bronze. Ce succès est le fruit d’un long travail, au nom du ministre des Sports absent du pays, je félicite l’équipe et promet aux combattants qu’ils seront reçus par le ministre dès son retour au bercail», ajoutera Youssouf Singaré.

Visiblement touché par les propos du représentant du ministre des Sports, le président de la fédération et père fondateur du kung-fu wushu malien, Maître Cheick Coulibaly s’est dit fier de la prestation des athlètes et exhortera les combattants à continuer sur cette lancée. «En tant que fondateur du kung-fu wushu au Mali, je suis très fier des résultats obtenus par nos athlètes.

Pour moi, c’est un rêve qui vient de se réaliser parce que le parcours de ces jeunes restera à jamais dans l’histoire du sport malien. Aujourd’hui, le kung fu-wushu est devenu une réalité au Mali et j’en suis très fier», commentera Maître Cheick Coulibaly.

B.THIERO