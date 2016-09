Koulouba : LE NOUVEL AMBASSADEUR DE FRANCE PRESENTE SES LETTRES DE CREANCE

A peine l’ambassadeur de la France au Mali, Gilles Huberson, parti, son successeur, Mme Evelyne Decorps a présenté, ses lettres de créance hier au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita.

Evelyne Decorps était précédemment en poste au Tchad où elle a séjourné pendant trois ans. Titulaire d’un diplôme d’études politiques, elle a commencé sa carrière de diplomate en 1985 en Afrique, au sein de la mission de Coopération et d’action culturelle à Conakry en Guinée, jusqu’en 1991.

De retour en France, elle a poursuivi son travail au ministère des Affaires étrangères de 1991 à 1998 à la coordination géographique puis a occupé le poste de chargée des Affaires multilatérales à la coopération internationale et au développement de 1999 à 2001.

En 2001, Evelyne Decorps était deuxième conseillère de l’ambassade de France à Tunis, avant de poser ses valises à Accra comme première conseillère auprès de l’ambassade de France entre 2005 à 2008.

Diplomate chevronnée, Mme Evelyne Decorps a aussi travaillé à l’Inspection générale des Affaires étrangères avant d’être nommée consule générale de France à Vancouver (en Colombie britannique au Canada) en 2011, poste qu’elle a quitté pour le Tchad en 2013.

L. ALMOULOUD

—

Audience : LE PREMIER PASSEPORT BIOMETRIQUE MALIEN REMIS AU CHEF DE L’ETAT

Juste après la présentation de lettres de créance du nouvel ambassadeur de France, le président Ibrahim Boubacar Kéita a reçu en au audience le président exécutif de la société française Oberthur technologies, Didier Lamouche, chargée de la confection du passeport biométrique malien. Le visiteur du jour a remis au chef de l’Etat, le premier passeport confectionné.

A sa sortie d’audience M. Lamouche s’est réjoui d’avoir honoré un engagement pris il y a deux ans, de livrer au Mali, un centre lui permettant de se doter de passeports de qualité et très sécurisés. La différence d’avec les passeport ordinaires est que le biométrique est hautement sécurisé, muni en particulier de composants électroniques dans la couverture qui permettent d’enregistrer numériquement l’identité de la personne et les empruntes digitales. Ce passeport permettra au Malien de voyager partout dans le monde en toute sécurité sans risque que l’on puisse douter de son identité.

Le chef de l’Etat voit dans ce passeport une avancée notable dans la sécurisation de nos documents d’identité et dans la lutte contre l’insécurité et le terrorisme.

L. A