Koro : L’APEJ OFFRE DES KITS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son volet spécifique « entrepreneuriat des jeunes déscolarisés et non scolarisés » du Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ) qui touchera 10 000 jeunes maliens sur 5 ans, l’Agence pour la promotion de l’emploi des Jeunes (APEJ) a initié une formation de 14 jours en entrepreneuriat.

Cette session a réuni 33 jeunes scolarisés et déscolarisés du Cercle de Koro. Au terme de la formation, 33 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement financier de l’APEJ pour leur permettre d’acheter des kits d’insertion professionnelle afin de mener l’activité génératrice de revenu de leur choix.

La formation avait auparavant permis à chaque bénéficiaire d’acquérir des connaissances et des compétences lui permettant de réussir dans son domaine d’activité. Pour un premier départ chaque bénéficiaire reçoit une somme de 300 000 Fcfa. Après l’évaluation de cette phase les meilleurs bénéficieront d’un autre soutient de 1 500 000 Fcfa et pourront même prétendre jusqu’à 150 00000 Fcfa si les affaires marchent bien.

La cérémonie de remise de chèque aux 33 bénéficiaires a eu lieu lundi dernier à Koro en présence du directeur général de l’APEJ, Amadou Cissé, des autorités administratives et politiques du Cercle, du représentant du conseil local des jeunes et plusieurs invités.

Pour le premier adjoint au préfet de Koro, le PROCEJ est une aubaine pour les jeunes, il a exhorté les heureux bénéficiaires à faire bon usage des financements reçus pour non seulement prétendre à avoir un nouveau, mais aussi donner la chance à d’autres jeunes de bénéficier de l’accompagnement de l’APEJ.

Selon le directeur général de l’APEJ, Amadou Cissé, la promotion de l’emploi des jeunes est le pilier du développement de tout pays et les autorités nationales ont ce souci permanent de promouvoir l’emploi des jeunes. L’APEJ est en phase avec la volonté du président de la République de créer 200 000 emplois en 5 ans.

M. NIANGALY

Amap-Koro